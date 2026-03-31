Сніг і мороз: у Карпатах в останній день березня панує зимова погода. Фото

Несмотря на наступление весны в высокогорье Карпат царят снег и морозы. 31 марта на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -3 градусов.

Об этом рассказали горные спасатели Прикарпатья. По данным специалистов, на вершине облачно и туманно.

Погода в Украине в ближайшее время

Апрель в Украине начнется с облачной и дождливой погоды, которую будет сопровождать похолодание. В среду, 1 апреля будет дождливо во всех украинских областях.

На западе синоптики прогнозируют от +4 до +9 градусов, ночью ожидается от +2 до +8 градусов.

Несколько теплее будет в северных областях. Воздух днем там прогреется от 11 до 15 градусов тепла, а ночью от +6 до +8 градусов.

В центральных областях днем термометры покажут от +12 до +14 тепла, ночью прогнозируется от +6 до +9 градусов.

На юге синоптики прогнозируют от +13 до +16 градусов днем и от +5 до +8 градусов ночью.

На востоке ожидается от +13 до +18 градусов днем. Ночью ожидается от +7 до +10 градусов.

Также OBOZ.UA сообщал, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

