Солнца не будет? Синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

В начале недели в Украине будет преобладать теплая весенняя погода, однако в ряде регионов возможны дожди. Однако уже со вторника синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

По прогнозам специалистов, дожди охватят всю территорию страны, а с 1 апреля придет похолодание. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 30 марта

В понедельник, по всей территории Украины ожидается преимущественно солнечная и теплая погода. Однако в западных областях, а также в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожский, Херсонской, Одесской областях и Крыму возможны дожди.

Холоднее всего будет на западе Украины – днем от 12 до 17 градусов тепла, ночью ожидается от +4 до +8 градусов.

В центральных и северных областях синоптики прогнозируют от +14 до +18 градусов днем и от +5 до +8 градусов ночью.

На юге днем воздух прогреется от +16 до +19 градусов, ночью термометры покажут от 6 до 8 градусов тепла.

Самым теплым понедельник будет в восточных областях. Там специалисты прогнозируют от +17 до +21 градуса днем и от +6 до +10 градусов ночью.

Погода в Украине 31 марта

Во вторник, 31 марта, синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду. Во всех областях возможны дожди.

Температура воздуха в западных областях достигнет от +12 до +14 градусов днем и от 4 до 8 градусов тепла ночью.

На севере ожидается от +11 до +15 градусов днем. Ночью температура опустится от +5 до +8 градусов.

В центральных и южных областях специалисты прогнозируют от +10 до +16 градусов днем и от +6 до +9 ночью.

На востоке воздух прогреется от +15 до +19 градусов днем и от +7 до +10 ночью.

Погода в Украине 1 апреля

Апрель в Украине начнется с облачной и дождливой погоды, которую будет сопровождать похолодание. В среду, 1 апреля будет дождливо во всех украинских областях.

На западе синоптики прогнозируют от +4 до +9 градусов, ночью ожидается от +2 до +8 градусов.

Несколько теплее будет в северных областях. Воздух днем там прогреется от 11 до 15 градусов тепла, а ночью от +6 до +8 градусов.

В центральных областях днем термометры покажут от +12 до +14 тепла, ночью прогнозируется от +6 до +9 градусов.

На юге синоптики прогнозируют от +13 до +16 градусов днем и от +5 до +8 градусов ночью.

На востоке ожидается от +13 до +18 градусов днем. Ночью ожидается от +7 до +10 градусов.

Напомним, уже в начале следующего месяца в Украину придет холодная погода из Скандинавии. Однако в настоящее время холодные воздушные массы вряд ли на короткое время вернут снег.

Также OBOZ.UA сообщал, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

