Снежную гору Пип Иван окутало туманом: появилось сказочное видео в первый день весны в Карпатах

В первый день весны, 1 марта, в Карпатах царит настоящая зимняя атмосфера. Гору Пип Иван окутали густой туман и облака, создавая невероятно красивый пейзаж.

Видео дня

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, на 08:40 утра 1 марта на вершине наблюдалась минусовая температура. Термометры показывали -5°C, а ветер южного направления имел скорость 6 м/с.

"На горе Пип Иван Черногорский облачно, туман", – говорится в сообщении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали сказочное видео из Карпат, где видно, что вся вершина горы Пип Иван покрыта снегом, а из-за тумана видимость значительно ограничена.

Спасатели подчеркнули, что гора встретила новый день в облаках. Температура в окрестностях составляла около +2°C, а легкий ветер придавал особое чувство свежести.

Как сообщал OBOZ.UA, первые выходные марта принесут в Украину потепление, но с осадками в виде мокрого снега. Почти на всей территории днем столбики термометров покажут плюсовую температуру.

По словам синоптика Натальи Птухи, начало весны придет в Украину с потеплением, при этом возможны осадки в виде мокрого снега. В первые дни марта ожидается ощутимое повышение температуры воздуха, особенно днем. Прохладно останется на востоке Украины.

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