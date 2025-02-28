Будет потепление, но со снегом: синоптики рассказали, чем удивят первые выходные марта. Карта

Первые выходные марта принесут в Украину потепление, но с осадками в виде мокрого снега. Почти на всей территории днем столбики термометров покажут плюсовую температуру.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Ночью кое-где еще сохранятся морозы.

Погода 1 марта

В субботу, 1 марта, мокрый снег с дождем пройдет в центре и на севере Украины. В регионах ночная температура будет составлять от 0 до -4 градусов, только на востоке будет прохладнее от -7 до -10 мороза. Днем столбики термометров покажут от -5 до +7 градусов в зависимости от областей.

На Закарпатье и юге страны ожидается потепление до +7 градусов. На востоке морозы будут сохраняться и днем оставаться в пределах -3…-5 градусов.

В Киеве ночью облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, температура – 0...-2 градусов. Днем облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег и дождь, температура – +3°…+5 градусов.

Погода 2 марта

В воскресенье, 2 марта, осадки в виде дождя и мокрого снега накроют почти всю Украину, кроме востока. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов в западных областях, до -3 и -9 мороза в центре и на востоке нашей страны. Днем воздух прогреется от +2 до +4 тепла, в восточных областях от 0 до -3 градусов.

В Киеве ночью облачно с прояснениями, без осадков, температура ночью – 0°…-2 градусов, днем облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег и дождь, столбики термометров покажут +3°…+5 градусов.

Напомним, по словам синоптика Натальи Птухи, начало весны принесет в Украину потепление, при этом возможны осадки в виде мокрого снега. В первые дни марта ожидается ощутимое повышение температуры воздуха, особенно днем. Прохладно останется на востоке Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале весны в Украину вернутся осадки в виде мокрого снега. Несмотря на то, что сильные морозы станут отступать, снег прогнозируется в большинстве регионов страны. Солнечно будет только в юго-восточной части Украины.

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