В Украину идет весеннее потепление: синоптик сказала, когда будут преобладать плюсовые температуры

Начало весны принесет в Украину потепление, при этом местами возможны осадки в виде мокрого снега. В первые дни марта ожидается ощутимое повышение температуры воздуха, особенно в светлое время суток.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Так, 1 марта в большинстве областей температура ночью составит -1…-6 градусов, днем будет от 0 до +5 градусов, а на Закарпатье в дневные часы ожидается вплоть до +9 градусов.

Холоднее всего будет на востоке Украины. Там ночью температура будет опускаться до -7...-12 градусов, а днем термометры покажут 0...-5 градусов.

Также синоптик отметила, что в первые дни весны начнется движение воздуха, что является свидетельством изменения погоды. "Ветер будет преимущественно юго-восточный с переходом на юго-западный", – сказала она.

1 марта в западных областях, а также Житомирской, Винницкой, а в дневные часы и в северных, Черкасской, Одесской областях ожидается небольшой мокрый снег. На остальных территориях – без осадков.

2-3 марта будет еще теплее. Ночные температуры ожидаются от -4 до +2 градусов, а днем +1…+7 градусов. Лишь восток по-прежнему будет оставаться прохладным, там ночью стабильно будет мороз, однако уже немного меньший, до -4… -10 градусов, а днем -4…+2 градуса. В эти дни в Украине будет преобладать облачная погода, местами небольшой мокрый снег и дождь.

О том, какой будет температура воздуха в Украине в Международный женский день, 8 марта, говорить пока рано. Однако общая тенденция свидетельствует, что "дневные максимумы будут преимущественно сохраняться в плюсовых значениях", рассказала Наталья Птуха.

В то же время в марте все еще возможны ночные морозы, поскольку традиционно погода этого месяца имеет как зимние, так и весенние проявления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре тоже рассказали о том, что в первые дни весны в Украину вернутся осадки в виде мокрого снега. Несмотря на то, что сильные морозы начнут отступать, снег прогнозируется в большинстве регионов страны.

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