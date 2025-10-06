'Смелость быть собой': Кондратюк рассказала подробности будущего Украинского женского конгресса

Украинский Женский Конгресс-2025, который состоится 23 октября в Киеве, будет посвящен смелости украинских женщин. Он пройдет под лозунгом "Смелость быть собой".

Об этом сообщила соучредитель Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

"Смелость быть собой – это истории женщин, которые ежедневно меняют страну, проявляя смелость. Это может быть конкретная смелость – жить и работать, развиваться во время войны, под ракетными атаками. Смелость другого уровня – выйти за рамки комфортного места в жизни, взять на себя новую ответственность, стать лидером. Это также смелость защищать и смелость помогать другим быть смелыми", – рассказала Елена Кондратюк.

Соучредитель УЖК убеждена, что истории смелости украинских женщин должны быть видимыми, чтобы служить ролевыми моделями для других, особенно для молодежи: "Смелость быть собой" – это лозунг и для молодых парней и девушек, которые только начинают взрослую жизнь".

Именно "молодежная" дискуссионная платформа откроет Украинский Женский Конгресс. Участники и участницы также обсудят истории смелости во власти, в громадах, в образовании, в инновациях, в защите государства, в бизнесе, в культуре, в обычной жизни.

Также во время УЖК-2025 будет объявлено имя победительницы Отличия Украинского Женского Конгресса. Кандидатуры на Отличие еще можно подать по ссылке

Принять участие в Украинском Женском Конгрессе-2025 можно будет онлайн и офлайн. Подписывайтесь на страницы УЖК в соцсетях Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, LinkedIn, чтобы не пропустить анонсы и новости!