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Сколько яиц добавить в тесто для сырников, чтобы они не распадались и не горели: делимся рецептом
Самое простое и вкусное блюдо из творога – сырники. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять слишком много сахара в тесто и всего 1 яйцо, и лучше – только желток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и удачных сырников, с цедрой апельсина.
Ингредиенты:
- 400 г. сыра
- 1 яйцо
- цедра половины апельсина
- ванильный экстракт
- 3 ст.л. муки
- 2 ч.л. сахара (можно больше)
Способ приготовления:
1. К творогу добавляем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.
2. Формируем сырники.
3. Жарим их на хорошо разогретой сковороде, на невысоком огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.
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