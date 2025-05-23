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Сколько яиц добавить в тесто для сырников, чтобы они не распадались и не горели: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
711
Сколько яиц добавить в тесто для сырников, чтобы они не распадались и не горели: делимся рецептом

Самое простое и вкусное блюдо из творога – сырники. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять слишком много сахара в тесто и всего 1 яйцо, и лучше – только желток.

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Домашние сырники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и удачных сырников, с цедрой апельсина.

Рецепт сырников

Ингредиенты:

  • 400 г. сыра
  • 1 яйцо
  • цедра половины апельсина
  • ванильный экстракт
  • 3 ст.л. муки
  • 2 ч.л. сахара (можно больше)

Способ приготовления:

1. К творогу добавляем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.

Творог для сырников

2. Формируем сырники.

Сколько жарить сырники

3. Жарим их на хорошо разогретой сковороде, на невысоком огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые сырники

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