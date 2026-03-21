Сколько времени рассматривают заявку на бронирование в Украине: детальное объяснение

Недавно в Украине обновили правила бронирования от мобилизации через приложение "Дія". Главное изменение – предприятия критической инфраструктуры теперь могут временно бронировать работников даже без уточненных военно-учетных данных.

Работников с неуточненными данными можно бронировать на срок до 45 дней.

Подать заявку можно через "Дію". Для этого нужно авторизоваться с помощью КЭП, выбрать услугу бронирования работников, подтвердить данные предприятия, внести информацию о сотрудниках и подписать заявку руководителем. Статус заявки отображается в личном кабинете, а результат приходит на электронную почту.

С 1 февраля 2026 года рассмотрение заявки, поданной через "Дію" длится до 72 часов. Ранее действовал упрощенный режим, однако сейчас основным стал трехдневный срок. Быстрее заявки могут рассматривать для оборонных предприятий, государственных органов и компаний с повышенным уровнем безопасности.

Бронирование существует в электронном и бумажном форматах. Электронное отображается в приложениях "Резерв+" или "Дія" с указанием статуса, срока действия и основания. Бумажный документ выдает работодатель, однако без внесения данных в реестры он не считается полноценным подтверждением.

Напомним, даже забронированных граждан могут вызвать в ТЦК для уточнения данных. Юристы советуют всегда иметь при себе документы, подтверждающие бронирование, в частности оригинал или заверенную копию справки или приказа.

