Может ли получить бронь военнообязанный, находящийся в розыске: детальное объяснение

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине действует система бронирования военнообязанных работников, которая позволяет критически важным предприятиям сохранять специалистов на рабочих местах. В то же время в некоторых случаях процесс оформления отсрочки или бронирования может усложняться из-за неуплаченных штрафов за нарушение правил воинского учета.

Впрочем, даже в такой ситуации существуют способы решения проблемы. Адвокат Татьяна Козян в комментарии медиа объяснила, может ли получить бронь военнообязанный, который находится в розыске.

Могут ли забронировать работника, если он имеет штраф от ТЦК

На практике предприятия часто сталкиваются с вопросом, стоит ли включать работника в список на бронирование, если за ним числится административное нарушение, связанное с военным учетом, ведь по правилам таких нарушений не должно быть.

Адвокат Татьяна Козян объясняет, что прямого запрета в таком случае нет, хотя ТЦК обычно требует полного порядка в учетных данных. По ее словам, сам факт наличия административного штрафа от ТЦК и СП не всегда является безусловным основанием для отказа в бронировании работника.

"В то же время в процессе бронирования предприятия должны обеспечить надлежащий воинский учет работников, поэтому на практике работодателей часто обязывают устранить нарушения и урегулировать вопрос со штрафами", – пояснила адвокат.

Чтобы процедура бронирования не остановилась, специалисты советуют действовать по четкому алгоритму и прежде всего привести военно-учетные данные работника в соответствие с требованиями законодательства.

Обычно для этого работодатель или сам работник обращается в ТЦК и СП, чтобы уточнить учетные данные, устранить нарушения и урегулировать вопросы административной ответственности. После этого предприятие может повторно подать документы на бронирование.

В то же время стоит помнить, что штраф автоматически не аннулируется: если постановление уже вынесено, его нужно либо уплатить, либо обжаловать в суде, имея доказательства неправомерности такого решения.

"Штрафы подлежат уплате, если постановление об административном правонарушении вступило в законную силу. В то же время в случае несогласия с наложенным штрафом лицо имеет право обжаловать его в судебном порядке. Если суд признает постановление незаконным, штраф может быть отменен", – подчеркнула Козин.

граждане могут оформить отсрочку от мобилизации даже после отмены бронирования. Студенты и работники критически важных предприятий могут подать заявку на отсрочку через электронные сервисы.

