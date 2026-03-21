Могут ли забрать в ТЦК, если есть бронь: детальное объяснение

Даже забронированных граждан могут вызвать в территориальный центр комплектования(ТЦК) для уточнения данных. Юристы советуют всегда иметь при себе документы, подтверждающие бронирование, в частности оригинал или заверенную копию справки или приказа.

Об этом рассказал адвокат Роман Ухов. По его словам, проблемы возникают, если документы неактуальны, данные еще не внесены в электронный реестр или работодатель не завершил процедуру согласования брони.

Адвокат отметил, что работники ТЦК могут проверять бронирование через электронный реестр "Оберіг". Однако стоит контролировать свои данные через приложение "Резерв+" или личный кабинет на портале "Дія".

Если информации о бронировании нет в электронной системе, бумажные документы могут не считаться достаточным подтверждением отсрочки. В таких случаях ТЦК может вручить повестку, чтобы уточнить учетные данные или направить на прохождение военно-врачебной комиссии.

Если же гражданин нарушит правила воинского учета, его могут задержать и составить административный протокол.

Напомним, предприятия в Украине теперь могут заблаговременно продолжать бронирование работников через Дію без ожидания и перерывов в статусе. Процедура происходит автоматически и занимает до 24 часов, обеспечивая непрерывность бронирования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине появилась новая услуга для предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний, которые являются критически важными для ВСУ. Она позволяет бронировать работников даже в случае нарушений в их воинском учете.

