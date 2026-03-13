Сколько средств Украина тратит на обучение одного мобилизованного: нардеп назвал сумму

Подготовка одного мобилизованного украинского военного в учебном центре обходится государству примерно в 5 тысяч долларов. Такие расходы включают базовую подготовку бойца и освоение необходимых боевых навыков.

В парламенте также обсуждают возможность развития контрактной армии, однако реализация этой идеи зависит от финансирования. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от "Батькивщины", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

По его словам, подготовка одного военного в учебном центре стоит примерно 5 тысяч долларов.

"Знаете, сколько мы тратим на обучение одного солдата в учебном центре? Примерно 5 тысяч долларов. Если мы 5 тысяч долларов будем фактически за готового бойца давать, который знает как ловко с оружием работать, стрелять, какие-то тактические вещи, то мы фактически экономим эти 5 тысяч", – пояснил Ивченко.

Он добавил, что это сопоставимые средства с теми расходами, которые государство уже сегодня тратит на подготовку одного украинского военнослужащего.

Также в парламенте обсуждают вопрос перехода к контрактной армии. По словам депутата, в случае ее введения могут появиться четкие сроки службы, а также мотивационные и социальные гарантии для военных.

"Мы говорим о миллионе людей в ВСУ. Весь миллион может подписать контракт, если они захотят. И у них будут четкие сроки, миллион за каждый год, социалка, мотивационная часть – будет все", – отметил Ивченко.

В то же время реализация этой идеи пока осложнена финансовыми вопросами. По словам нардепа, все зависит от поступления средств, в частности речь идет об около 90 миллиардов, связанных с репарационным кредитом Европейского Союза. Если эти средства не поступят до 1 апреля, реализацию инициативы могут отложить.

"Все упирается в деньги. Чтобы сделать контрактную армию, нужны средства. Будут средства – я думаю, что эта идея может жить и ее дальше будут продвигать", – добавил нардеп.

К сожалению, в Украине все еще продолжается полномасштабная война с российскими захватчиками. Продолжается и мобилизация населения. Но система комплектования Сил обороны уже в корне изменилась, и наряду с классической мобилизацией, когда подразделение службы определяет командование, сегодня в Украине успешно действует рекрутинг. Это механизм прозрачного поступления на службу по контракту или через мобилизацию, где приоритетом является профессия и пожелания кандидата.

