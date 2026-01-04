Сколько соли нужно добавить в квашеную капусту на 3 л банку, чтобы она была хрустящей и без неприятного запаха: делимся точными пропорциями

Квашеная капуста – очень полезная и вкусная закуска, которую можно очень просто и быстро приготовить в домашних условиях. Для того, чтобы она была сочной, хрустящей и без неприятного запаха, кулинары советуют придерживаться точных пропорций при приготовлении. И очень важно – протыкать капусту, так она будет без неприятного запаха.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram о пользе квашеной капусты, а редакция FoodOboz делится рецептом и точными пропорциями продуктов для приготовления капусты, а особенно – сколько соли нужно добавить на 3 л банку капусты.

Чем полезна квашеная капуста

"Молочная кислота и клетчатка квашеной капусты улучшают микрофлору и помогают восстановить здоровый баланс полезных бактерий в кишечнике, таким образом нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Это важно для поддержания нормальной работы иммунной системы", – рассказала Светлана Фус.

Как правильно квасить капусту

"Квашенные продукты не нужно путать с маринованными, которые готовят с добавлением уксуса и пастеризуют. При таком приготовлении они теряют свою пользу. Если соленая капуста готова уже через 3 дня, то для приготовления квашеной понадобится не меньше недели. И через неделю это уже совсем другой полезный ферментированный продукт, здоровая пища! К тому же низкокалорийная", – объяснила эксперт.

Сколько соли нужно на 3 банку капусты

На одну трехлитровую банку нужно от 2 до 3 килограммов овощей. Но, что важно – что количество капусты зависит от того, как будут нашинкованы капустные листья, если чем крупно, тогда меньше овощей поместится в банку. Капуста должна полностью заполнить объем банки, чтобы процесс брожения был непрерывным и равномерным. Поэтому для заготовки 1 банки понадобится всыпать около 50-70 г соли, а это около 2-3 столовых ложек.

Какую соль использовать для приготовления капусты

Соль нужно брать не йодированную, можно как крупного, так и мелкого помола!

