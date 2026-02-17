'РФ не способна быть сильной в изоляции': Зеленский о последствиях вражеских ударов, производстве ПВО и переговорах в Женеве. Видео

Страна-агрессор Россия ежедневно обстреливает Украину боеприпасами, в которых почти половина компонентов не российского производства. Причем попадают в российский ВПК эти компоненты не только от "союзников" россиян – к сожалению, среди деталей бомб и ракет хватает сделанных и переправленных в Россию из Японии, Соединенных Штатов Америки и Европы.

Видео дня

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к стране по итогам дня 17 февраля. Свое обращение украинский лидер начал с последствий последнего российского ракетно-дронового удара по Украине.

Очередной обстрел Украины

"Прежде всего о массированном ударе, которым россияне этот день начали. Двадцать девять ракет различных типов было, 25 удалось сбить. Это важный результат нашей противовоздушной обороны, и еще раз подчеркиваем, что ПВО – это ежедневная потребность", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что "даже день старта очередных переговоров в Женеве" Россия встречает воздушным ударом по мирным украинцам, и "это очень четко демонстрирует, чего Россия хочет и на что они настроены".

По словам президента, пока, несмотря на переговоры и обещания агрессоров"угроза ударов не исчезает", потому что"холодная погода сама по себе привлекает Россию, и они и дальше будут пытаться поставить зиму на службу войне".

Удар по Одесской области

"Весь день сегодня в Одессе продолжаются работы после ночных ударов. Были значительные обесточивания в Одессе и также в населенных пунктах Одесского района. Люди остались также без тепла и воды. К сожалению, в настоящее время восстановление еще не произошло, работы будут продолжаться. Я поручил предоставить Одессе всю необходимую поддержку, ускорить восстановление", – отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что еще ожидает сегодня доклад нашей делегации после первого раунда переговоров в Женеве. После доклада он поставит нашим переговорщикам отдельную задачу.

"Ребята точно должны поставить вопрос относительно этих ударов – вопрос прежде всего американской стороне, которая и нам, и России предлагала воздержаться от ударов. Украина готова. Нам война не нужна. Мы действуем всегда зеркально – мы защищаем свое государство, и так же мы готовы быстро двигаться к достойному соглашению о завершении войны", – рассказал Владимир Зеленский.

Помощь партнеров

Отдельно украинский президент отметил, что сейчас дипломатия нашего государства "должна обеспечивать результат в поставках ракет для ПВО". Соответствующие задачи Владимир Зеленский поставил и дипломатам, и новому министру обороны Михаилу Федорову.

"Только что было совещание у нас с министром Федоровым. Мы определили приоритеты, и надо, чтобы поставки работали", – рассказал украинский лидер.

В целом, по его словам, "в эти недели будет значительное количество форматов с партнерами", – различные переговоры, встречи и т.д., где будут обсуждать как помощь Украине, так и "потребности Европы в своем производстве ракет для ПВО".

"Сейчас уже есть определенные шаги: развитие производств, расширение. Но скорость этой работы еще недостаточна. Объемы возможного производства тоже заслуживают увеличения. Украина еще годы назад говорила об этом с Америкой, в частности о необходимости создать в Европе достаточные производства ракет, в частности для MIM-104 Patriot. Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла, хотя мы предлагали производство и в Украине, и совместное с партнерами по НАТО в регионе – с Румынией, с Польшей и тому подобное. А такие решения, такие производства точно смогли бы усилить всех нас, всю Европу", – считает Владимир Зеленский.

Не российские компоненты

"Во всех этих российских ракетах и дронах, которые были применены сегодня, тысячи компонентов, которые Россия сама не производит. Пять "Искандеров-М" – это по меньшей мере 75 критических компонентов не российского производства. Три ракеты Х-101 – это почти 160 компонентов, которые Россия не может сама заменить. Каждый "шахед" – это сотни таких компонентов, которые завозят в Россию из других стран, и не только от китайских компаний. Еще Европа, Америка, Япония", – отдельно отметил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что это важно не только для нас в Украине, но и в целом для глобальной безопасности – партнеры нашего государства должны"реально блокировали цепочки поставок в Россию критических компонентов" для производства оружия.

"Россия без таких связей с миром ничего не может: они не способны быть сильными в полной изоляции. Именно поэтому блокировка и давление действительно могут побудить агрессора к изменению политики. Но это зависит от решимости мира" – отметил Владимир Зеленский в конце 1455-го дня войны.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля российские войска также атаковали гражданскую инфраструктуру Сум. В результате взрывов пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей, большинство из них получили легкие травмы. Еще российские военные продолжили обстрелы населенных пунктов Херсонской области – причем в результате атак в Херсоне и селе Солнечное пострадали шесть гражданских, среди них медицинская сестра и пациент больницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!