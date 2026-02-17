'У него была стопка тетрадей...' Композитор Злотник раскрыл неожиданное хобби Януковича, о котором почти никто не знал

Украинский композитор Александр Злотник раскрыл, что 4-й президент Украины Виктор Янукович имел довольно неожиданное хобби. Оказывается, в свое время беглец изрядно тяготел к творчеству, поэтому часто писал стихи.

Кроме того, как вспомнил композитор, имел Янукович и другую нереализованную амбицию – попробовать свои силы на сцене, ведь очень любил петь. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Я был удивлен, когда пришел к нему (Виктору Януковичу. – Ред.). Обычно он принимал у себя 10-15 минут, но я пробыл с ним около часа. Когда я выходил, Дмитрий Табачник спросил у меня: "Саша, что ты с ним делаешь?" А у него была стопка школьных тетрадей, где записаны его стихи. Он говорил, что хочет петь, особенно если бы про маму трек. Он знал много, но далеко не все подходило для сцены", – поделился композитор.

Что интересно, свои вокальные навыки Виктор Янукович не боялся показывать артистам. Однажды президент-беглец полтора часа пел в караоке для российского исполнителя Иосифа Кобзона, да и Александр Злотник в свое время слушал треки в его исполнении.

Однако Виктор Янукович любил поговорить с композитором не только о творчестве. По словам Злотника, беглец неоднократно рассказывал ему, почему сидел в тюрьме. Заметим, что в 1967 году Януковича осудили за грабеж, а в 1970-м – за нанесение тяжких телесных повреждений. В 1978-м обе судимости были сняты.

