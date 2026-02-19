Сколько длится Китайский Новый год: даты каждый год меняются

Новый год – любимый праздник Китая и многих стран Восточной Азии, вот только отмечают его не в начале января, а в конце зимы. Традиционный Китайский Новый год также называют Праздником весны и его дата каждый год меняется.

разбирался, когда в 2026 году наступает Новый год по восточному календарю. Рассказываем также, почему этот праздник не имеет фиксированной даты и как его принято отмечать в Китае.

Когда празднуют в 2026 году и почему дата каждый год другая

В 2026 году Китайский Новый год наступил 17 февраля. Именно в эту дату начался год Лошади по восточному календарю и стартовали масштабные празднования по всей Восточной Азии, которые продлятся много дней.

Причина постоянного изменения даты праздника заключается в том, что момент начала года в восточной традиции определяется по лунно-солнечному календарю. Новый год в Китае начинается во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Из-за разницы между лунным и солнечным циклами дата приходится на период между 21 января и 20 февраля, поэтому каждый год она другая. Например, в 2027 году празднования начнутся 6 февраля, а в 2028 году Китайский Новый год наступит рано – 26 января.

Сколько длятся празднования и какие ключевые даты есть в этом периоде

Новый год в Китае отмечают полных 15 дней – от новогодней ночи до Праздника фонарей, который в этом году приходится на 3 марта. Важнейшим считается канун Нового года. Именно тогда семьи собираются вместе на большой ужин, который символизирует единство и достаток. Для многих это главное событие года, когда домой возвращаются даже те, кто работает или учится в других городах или странах.

Первый день нового года посвящают семье. Люди посещают старших родственников, дарят подарки и обмениваются традиционными пожеланиями счастья и процветания. В последующие дни продолжаются встречи с друзьями, другие семейные визиты и общественные празднования.

Официальные выходные в Китае обычно длятся около недели, однако сам праздничный цикл охватывает все пятнадцать дней. Завершаются новогодние торжества Праздником фонарей – ярким событием с вечерними прогулками, иллюминацией и праздничными представлениями.

Главные традиции Китайского Нового года

Начинается празднование еще за несколько дней с подготовки. Перед Новым годом обязательно проводят генеральную уборку дома – считается, что так "выметают" неудачи прошлого года. Дома украшают красными фонарями, бумажными надписями с пожеланиями счастья и декоративными элементами, ведь красный цвет символизирует радость и защиту. А вот во время первых дней празднования убирать уже нельзя. Поверье говорит, что этим можно вымести благосостояние на весь следующий год.

Отдельная новогодняя традиция в Китах – дарить деньги в красных конвертах детям и младшим членам семьи. Это пожелание финансового благополучия и успеха.

Также к праздникам во многих городах проходят масштабные праздничные парады с танцами дракона и льва – они олицетворяют силу, энергию и удачу. При этом все торжества сопровождаются фейерверками и взрывами петард. Считается, что их шум отпугивает злых духов и приносит счастье в новом году.

Для Китая Новый год – это не просто смена цифры в календаре. Традиционно это целый праздничный период, наполненный семейными встречами, символическими обрядами и верой в обновление и счастливое начало нового жизненного цикла.

