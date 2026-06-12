Сколько черешни можно есть в день и кому её нельзя употреблять

Каждый год украинцы с нетерпением ждут сезона черешни, ведь её сладкий и неповторимый вкус почти никого не оставляет равнодушным. Кроме того, черешня высоко ценится как источник полезных веществ, в частности она содержит немало витаминов и микроэлементов.

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В то же время с этой ягодой следует быть осторожным, ведь она может вызвать вздутие живота и другие неприятные симптомы. OBOZ.UA подробнее рассказывает, сколько черешни можно есть в день и кому ее нельзя употреблять.

Какова суточная норма черешни

Черешня, безусловно, является полезной ягодой, в частности благодаря содержанию мелатонина, который способствует регуляции сна и биоритмов организма. Она также содержит ряд полезных веществ, положительно влияющих на общее состояние здоровья.

В то же время специалисты советуют употреблять черешню умеренно и включать ее в рацион после основного приема пищи, а не натощак, поскольку чрезмерное потребление может вызвать вздутие живота и резкие колебания уровня глюкозы в крови.

"Рекомендуется съедать пять порций продуктов из группы "Овощи и фрукты". Одна порция – ориентировочно 80 г. 2–3 порции черешни в день вполне достаточно, чтобы разнообразить рацион", – рассказала физиолог, консультант по здоровому питанию Ольга Дорош.

По ее словам, чрезмерное употребление черешни даже у здоровых людей может вызывать вздутие живота, поэтому важно учитывать индивидуальную реакцию организма.

Кому нельзя употреблять черешню

Особую осторожность следует проявлять людям с сахарным диабетом, ведь, несмотря на естественное содержание сахаров, черешня способна вызывать резкие колебания уровня глюкозы в крови, что опасно как при 1-м, так и при 2-м типе заболевания.

Не рекомендуется употреблять ягоду и во время обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности :

– при гастрите с повышенной кислотностью;

– язвенной болезни, колите;

– синдроме раздраженного кишечника, особенно если он сопровождается повышенным газообразованием.

Черешня, как и многие другие фрукты и ягоды, может провоцировать аллергические реакции. Чаще всего к ней чувствительны люди с аллергией на пыльцу березы из-за явления перекрестной реактивности.

Также риск возникновения аллергии возрастает у тех, кто уже имеет реакции на другие косточковые фрукты, в частности персики, абрикосы или сливы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько будет стоить черешня в разгар сезона. По словам специалистов, весенние заморозки не нанесли значительного ущерба этим насаждениям. Они еще не цвели во время самых холодных ночей апреля – и основной объем урожая сохранен.

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