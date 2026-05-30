Сколько будет стоить черешня: озвучен неожиданный прогноз сезонной цены

В Украине черешня уже появилась в продаже. При этом дефицита не будет – цена впоследствии стабилизируется на уровне 100–150 грн/кг.

Такой прогноз озвучила профессор Елена Кищак заведующая селекционно-технологического отдела Института садоводства НААН, передает издание Агрономия Сегодня. Основные регионы промышленного выращивания черешни – Одесская и Днепропетровская области .

Именно там сосредоточены крупнейшие сады со среднеранними и средними сортами созревающих в июне. По словам профессора Елены Кищак из Института садоводства НААН – весенние заморозки не нанесли значительного вреда этим насаждениям. Они еще не цвели во время холодных ночей апреля – и основной объем урожая сохранен.

Другая картина с ранними сортами. В некоторых регионах температура опускалась до минус шести градусов в момент цветения. Часть ранних партий черешни потеряна – соответственно ранняя черешня будет дефицитной и дороже чем в обычный сезон. Но ранняя черешня – это лишь первые две недели сезона и небольшой процент общего объема.

Массовое поступление основного урожая среднеранних и средних сортов ожидается со второй половины июня. Именно тогда цена упадет до прогнозируемых 100–150 грн/кг. Самая низкая цена традиционно – в первые две недели массового поступления в Одесской и Днепропетровской областях. В Киевской и Винницкой областях пик – на неделю-две позже.

"В прошлом году майские заморозки уничтожили цвет черешни у большинства садоводов. В этом году украинская черешня будет в большом количестве и по очень доступной цене", – констатировал народный депутат Дмитрий Соломчук, член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

В 2024 году черешня в конце мая стоила 135 грн/кг. В 2020-м – 60 грн/кг. В 2019-м – 35 грн/кг. Даже 100-150 грн/кг в этом сезоне – это вдвое больше чем несколько лет назад. Но вдвое меньше чем прошлогодний пик дефицита.

Как уже сообщал OBOZ.UA, весенние заморозки и погодные аномалии могут существенно ударить по урожаю фруктов в Украине, что очевидно повлияет на цены. Больше всего пострадали абрикосы, персики, черешни и другие косточковые культуры. В то же время яблоки и груши могут уродиться.

