Скандал с мобилизацией единственного сына прикованного к постели мужчины на Львовщине получил продолжение: на начальника ТЦК составили протокол

Скандал вокруг незаконной мобилизации на Львовщине мужчины, на содержании которого находится прикованный к постели отец, получил продолжение: в дело вмешалась прокуратура. Мобилизованного гражданина возвращают со службы домой.

В отношении руководителя ТЦК и СП, допустившего незаконные действия, составили протокол о превышении служебных полномочий. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Незаконный призыв отменен

В ОГПУ заявили о восстановлении нарушенных прав 44-летнего Владимира Малицкого, который ухаживал за прикованным к постели отцом и был мобилизован на военную службу Золочевским ТЦК несмотря на основания для отсрочки.

"Прокуроры Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона обеспечили восстановление конституционных прав гражданина Украины, которого незаконно призвали на военную службу несмотря на наличие законных оснований для отсрочки. После публикации в СМИ о случае в селе Сасив на Львовщине прокуроры оперативно отреагировали на сообщение о мужчине с инвалидностью, который остался без ухода после мобилизации своего единственного сына", – указано в сообщении.

В ходе проверки прокуроры убедились, что Владимира Малицкого действительно мобилизовали с нарушением требований закона: он является единственным, кто мог ухаживать за его 82-летним отцом с инвалидностью I группы.

"Благодаря слаженным действиям прокуроров, командования воинской части и местных органов власти вопрос об увольнении мужчины с военной службы по семейным обстоятельствам был решен в кратчайшие сроки", – отметили в ОГПУ.

По инициативе прокуратуры также было проведено служебное расследование в отношении должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП, целью которого было установить причины и условия незаконного призыва.

"По его результатам на временно исполняющего обязанности руководителя составлен административный протокол за превышение служебных полномочий военным должностным лицом (ч. 2 ст. 172-14 КУоАП). Материалы направлены в суд для рассмотрения. Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона продолжает системно защищать права военнослужащих и граждан, обеспечивая неукоснительное соблюдение законности во время мобилизационных мероприятий", – заверили в ОГПУ.

Что предшествовало

В конце сентября hromadske рассказало о вопиющем случае: в селе Сасов Золочевского района прикованный к постели 82-летний Иосиф Малицкий остался один в запертом доме – без всякого ухода: его единственного сына, который ухаживал за отцом, мобилизовали – несмотря на то, что заменить его дома было некому.

Без хозяина осталось и немалое хозяйство: две коровы, три быка, утки, куры, коты и собаки.

Журналисты пообщались с представителями местной власти, те рассказали, что у мобилизованного Владимира до 6 августа была отсрочка, которую он возобновлял каждые три месяца – этот же раз не успел, из-за задержки с выдачей справки о получении государственной помощи на уход за человеком с первой группой инвалидности. Справку в ТЦК передали на следующий день после того, как Владимира Малицкого забрали, однако там ее уже не приняли.

Уже на следующий день после выхода репортажа стало известно, что тяжелобольного Иосифа Малицкого госпитализировали в Золочевскую центральную районную больницу – там, по словам старосты села Сасив Михаила Гетьманчика, он, как ожидается, будет находиться до возвращения сына.

Напомним, в начале октября стало известно, что суд огласил приговор военному ТЦК, который ударил учителя во время проверки документов в Харькове. Сергей Воловик признан виновным в хулиганстве и приговорен к трем годам лишения свободы. Также, по решению суда, он должен выплатить пострадавшему 150 тыс. грн компенсации за моральный ущерб.

