Суд огласил приговор военному ТЦК, который ударил учителя во время проверки документов в Харькове

Во вторник, 7 октября, Салтовский районный суд Харькова огласил приговор работнику ТЦК, Сергею Воловику, который ударил преподавателя истории, Юрия Федяя во время проверки документов. Суд признал бывшего военного виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде трех лет заключения.

Видео дня

Об этом сообщает "Суспильне". Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого 150 тысяч гривен морального ущерба.

Что известно

Стоит отметить, что ранее потерпевший Юрий Федяй в своем иске требовал 300 тысяч гривен компенсации морального вреда и 21 тысячу гривен за правовую помощь. Во время заседания 19 сентября обвиняемый заявил, что готов выплатить 30 тысяч гривен морального вреда и 21 тысячу гривен расходов на адвоката.

На подачу апелляции у подсудимого есть 30 дней.

Что предшествовало

11 мая в Харькове представитель ТЦК дважды ударил в живот учителя истории, который имел бронь от мобилизации. После инцидента Харьковский областной ТЦК заявил, что действия военнослужащего были недопустимыми, и назначил служебное расследование.

22 мая прокуратура передала дело в суд, а обвиняемого впоследствии перевели на службу на Запорожском направлении. Ему инкриминировали хулиганство, за что предусмотрено до пяти лет заключения.

19 сентября рассмотрение дела об избиении учителя истории бывшим работником ТЦК, было продолжено. На заседании обвиняемый Сергей Воловик признал, что нанес удары, потому что, по его словам, был в подавленном состоянии. Его адвокат пытался привлечь к процессу нового свидетеля, знакомого потерпевшего, но судья отклонила это ходатайство, посчитав его попыткой затянуть рассмотрение.

Как писал OBOZ.UА, на Ровенщине будут судить сотрудников ТЦК за то, что сначала они избили, а затем противоправно мобилизовали мужчину на велосипеде. В результате избиения мужчина получил легкие телесные повреждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!