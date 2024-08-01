Синоптики уточнили прогноз на 2 августа: где возможны дожди. Карта

В пятницу, 2 августа, в Украине ожидается сухая и теплая летняя погода, дожди возможны только на Ивано-Франковщине и Буковине. В большинстве областей будет +25…+30 градусов, а на юге – +28…+32 градуса. А уже на выходных в страну придет похолодание.

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Такой прогноз погоды обнародовали украинская синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале, а также Укргидрометцентр. "Второго августа в Украине удержится отличная летняя погода с температурой воздуха +25...+30 градусов, в южной части +28...+32 градуса", – написала Диденко.

По данным синоптика, в пятницу будет преобладать повышенное атмосферное давление и сухая солнечная погода.

В западных областях во второй половине дня пятницы увеличится облачность.

Ветер на Украине северо-западный, небольшой или умеренный, прогнозирует Наталья Диденко.

В Киеве 2 августа сухая теплая погода, +27...+29 градусов.

А уже в субботу, 3 августа, на западе, севере и многих центральных областях, кроме Днепропетровщины, ощутимо снизится температура воздуха, местами вероятны грозовые дожди.

На юге и на востоке будет сухо и жарко.

В воскресенье, 4 августа, жара ослабнет на юге и востоке Украины.

Кроме того, синоптик отметила, что 2 августа ожидаются магнитные бури.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, в пятницу ночью днем в Ивано-Франковской области ожидаются кратковременные дожди, на Буковине – только днем. Температура воздуха там достигнет +28...+30 градусов.

В субботу на большинстве территорий ожидаются дожди и грозы, без осадков только в Крыму, на Херсонщине, Запорожье, Донетчине и Луганщине.

А в воскресенье дожди охватят всю Украину. В понедельник осадки покинут юго-восточную часть страны, а во вторник сухо будет только на Одесчине, Луганщине, Сумщине, Ривненщине и Волыни.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится до 3 августа. В эти дни рекомендуют быть особенно внимательны к состоянию своего здоровья.

Напомним также, что недавно в Киеве заметили гало – редкое атмосферное оптическое явление, которое выглядит как кольцо вокруг Солнца. Частое появление гало свидетельствует об изменениях погоды.