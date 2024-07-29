Землю накрыла сильная магнитная буря: сколько будет продолжаться и как улучшить самочувствие

В ближайшие несколько дней на Земле ожидается повышенная геомагнитная активность, которая может сказаться на самочувствии людей. В период с 29 по 31 июля будет солнечная активность с К-индексом до 7.

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Пик геомагнитной активности припадает на 30 июля. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC).

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный К-индекс. К сильной магнитной буре относятся активности с показателей 5 и выше.

В течение 29 июля ожидается солнечная активность с К-индексом, соответствующая сильным геомагнитным волнениям. Во вторник, 30 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 7, а в среду, 31 июля, солнечная активность будет убывать – К-индекс прогнозируется на отметке 6.

Что такое магнитная буря

После того, как солнечные импульсы достигают поверхности магнитосферы нашей планеты, возникает геомагнитная активность. Эта энергия состоит из заряженных частиц, таких как протоны и электроны, которые движутся в пространстве с чрезвычайно высокими скоростями. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам. Эти эффекты можно увидеть в форме полярных сияний, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросетях.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Специалисты предупреждают, что во время магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.

Метеозависимым людям во время геомагнитных бурь рекомендуют отказаться от больших физических нагрузок. По возможности этот период лучше посвятить отдыху и заботе о своем физическом и ментальном здоровье. Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему.

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