Появление часто свидетельствует об изменениях погоды: в небе над Киевом заметили интересное оптическое явление. Фото и видео

В Киеве в четверг, 25 июля, во вторую половину дня в небе можно было наблюдать интересное атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит как светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца.

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Об этом сообщили в соцсетях. Его появление часто свидетельствует об изменениях погоды.

"Невероятной красоты солнечное гало можно сейчас наблюдать в небе над Киевом", – говорится в сообщении.

Известно, что гало возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще всего – в перисто-слоистых облаках, реже – при других условиях. Его самая распространенная форма – светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца или Луны. В общей сложности известно несколько десятков разновидностей гало (до 90). Подавляющее большинство из них редки и наблюдаются только в странах с суровым климатом.

В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметно. Яркое и хорошо заметное – появляется 10-20 раз в год. Например, в марте 2023 года жители Киевщины видели его вокруг Луны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024-го стала третьей самой теплой с 1881 года наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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