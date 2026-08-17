Черное море накопило аномальный объем тепла: украинцев предупредили о сюрпризе с погодой осенью

Осень 2026 года в Украине может оказаться необычно теплой, особенно в южных регионах страны. Причиной таких изменений стало Чёрное море, которое за летние месяцы накопило аномальный объём тепла.

Видео дня

Синоптики прогнозируют, что это повлияет не только на температурные показатели, но и на количество осадков в прибрежных областях. Прогноз погодных условий на осень обнародовало издание "Телеграф" на основе данных спутникового проекта NASA POWER, который отслеживает температурные показатели поверхности Земли и мирового океана.

Почему осень на юге Украины будет теплее

Эксперты отмечают, что Черное море этим летом накопило значительный запас тепловой энергии. Именно поэтому в Одесской, Николаевской и Херсонской областях теплая погода может сохраняться в течение всего осеннего сезона.

По данным спутниковых наблюдений, температура поверхностного слоя воды остается выше средних многолетних показателей.

Метеорологи объясняют, что море будет действовать как своеобразный природный аккумулятор тепла, постепенно отдавая накопленную энергию атмосфере.

Когда на побережье возможны первые заморозки

Из-за теплого влияния Черного моря в прибрежных районах первые заморозки могут значительно задержаться.

По предварительным прогнозам, в некоторых районах юга Украины температура воздуха будет оставаться плюсовой практически до декабря.

В то же время синоптики предупреждают, что теплая осень не означает полного отсутствия опасных погодных явлений.

Сентябрь и октябрь могут принести сильные ливни

Одним из последствий аномально тёплого моря может стать увеличение количества интенсивных осадков.

В течение сентября и октября в южных регионах прогнозируется высокая вероятность локальных ливней и гроз. Причиной станет значительный контраст между прохладным воздухом, поступающим из северных районов, и теплой поверхностью моря.

Именно такая разница температур создает благоприятные условия для формирования мощных атмосферных явлений.

Какой может быть погода в ноябре

Традиционно ноябрь считается месяцем, когда в Украине появляются первый снег и гололед. Однако в этом году погодные условия могут существенно отличаться от привычных.

Синоптики прогнозируют, что в течение последнего месяца осени в Украине будут преобладать тёплые воздушные массы южного и юго-западного происхождения.

Именно поэтому ноябрь 2026 года может оказаться значительно теплее, чем обычно, а снегопады во многих регионах могут сдвинуться на более поздний период.

Как сообщал OBOZ.UA, на Прикарпатье после нескольких дней аномальной жары прошел сильный ливень. Непогода обрушилась на Ивано-Франковскую область, там из-за проливных дождей дороги превратились в реки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!