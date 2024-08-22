Синоптик дала прогноз на День Флага в Украине и рассказала, когда ждать ослабления жары. Карта

В День Флага, 23 августа, в Украине ожидается сухая солнечная погода. Часть регионов будет изнемогать от жары, в то время как некоторые смогут от нее отдохнуть.

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Таким прогнозом в Telegram поделилась украинская синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что на юге, востоке и в большинстве центральных областей столбики термометров поднимутся до +30...+35 градусов.

В то же время на западе, севере, в Винницкой области, значительной части Черкасщины и Полтавщины будет прохладнее – до +24...+29 градусов.

"Лишь вечером в Донецкой области откуда-то возьмется локальный дождь с грозой", – отметила синоптик.

В Киеве в ближайшие дни в столице жара ослабнет: в пятницу – до +27 градусов, еще и с ветерком, в субботу – до +29 градусов.

"А с воскресенья жара снова усилится. Дышать легче можно будет 1-2 сентября, температура воздуха снизится до комфортной", – добавила Диденко.

Напомним, ранее Диденко сообщила, что 23 и 24 августа, когда страна будет праздновать День Флага и День Независимости, жара в столице спадет. По всей Украине будет преобладать сухая погода, хотя на юге и западе возможны локальные кратковременные грозовые дожди.

В Киеве в пятницу и субботу температура воздуха снизится до +25...+29°C, с возможными подъемами до +30°C. Однако не стоит радоваться раньше времени: уже в воскресенье и понедельник столицу снова накроет волна жары. Температура снова поднимется до +35°C и, возможно, даже выше.

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