В Украине ожидается ослабление жары, но не во всех областях: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В четверг, 22 августа, в большей части Украины ожидается сильная жара. 23 и 24 августа, когда страна будет праздновать День Флага и День Независимости, жара в столице ослабит.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По всей Украине будет преобладать сухая погода, хотя на юге и на западе возможны локальные кратковременные грозовые дожди.

Особенно жарко завтра будет на востоке, юге и центральных областях, где температура поднимется до +33...+38°C. В Сумской и Черниговской областях прогнозируется немного более мягкий, но все еще жаркий режим с +30...+34°C.

В западных областях страны, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях, жара немного спадет, и температура снизится до более комфортных +25...+29°C, а местами на западе даже до +23...+25°C.

В Киеве в пятницу и субботу температура воздуха снизится до +25...+29°C, с возможными подъемами до +30°C. Однако не стоит радоваться раньше времени: уже в воскресенье и понедельник столицу снова накроет волна жары. Температура снова поднимется до +35°C и, возможно, даже выше.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, сентябрь будет похож на август. В первый осенний месяц следует ожидать теплую и непостоянную погоду.

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