Сильный ветер и осадки: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 4 февраля

Хотя синоптики прогнозируют на 4 февраля во многих регионах теплую погоду с периодической облачностью, ожидается ухудшение погодных условий. Сильный ветер и осадки могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Согласно новому прогнозу, в Украине 4 февраля местами возможны осадки в виде дождя, а в восточных областях ожидается умеренный мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, однако в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла; днем +3-8°, в южной части до +11°, на севере Левобережья 0-5° тепла.

В Карпатах мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица; температура в течение суток около 0°С.

В Киевской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Временами небольшие осадки в виде дождя. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. В Киеве ночью +2..+4°, днем около 5° тепла.

Отдельно синоптики дали предупреждение об опасных метеорологических явлениях первого уровня опасности, связанных с порывами ветра до 15-20 м/с. "Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптикиня рассказала, какие "сюрпризы" готовит погода. В частности, украинцам следует готовиться к дежурству заморозков и потеплений.