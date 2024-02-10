Сильные дожди, снег и гололедица: синоптики уточнили прогноз погоды на субботу, 10 февраля

Погода в Украине в субботу, 10 февраля, будет пасмурной и дождливой в большинстве регионов, кроме юга. Значительные дожди ожидаются в Карпатах и на Закарпатье, на севере и в центре – снег, мокрый дождь и гололед.

Прогноз погоды на субботу опубликовали на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. При это на юге Одесской области и в Крыму прогнозируют до +16 градусов.

Так, синоптики объявили І уровень опасности на нескольких регионах – в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях, а также в Карпатах и на Закарпатье.

Температура воздуха 10 февраля ожидается на севере и северо-востоке от 0 до +2 градусов днем, от -3 до -6 ночью. На востоке прогнозируют днем от -1 до +5, ночью до -4.

На юге и юго-востоке днем столбики термометров будут показывать от +10 до +14 градусов. На юге Одесской области и на территории Крыма - до +16.

В западных областях днем будет от +9 до +12 градусов, ночью +3..+7.

На Киевщине будет пасмурно, ожидается мокрый снег с переходом в дождь; ночью и утром возможен гололед. Температура по области ночью от +2 до -3, днем от +1 до +6; в Киеве ночью до -2 днем до +3.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко отметила, что 10 и 11 февраля в Украине ожидаются температурные контрасты – от небольшого мороза до почти летних "плюсов". Февраль в эти дни решил продемонстрировать украинцам свой нестабильный характер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!