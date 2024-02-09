Температурные контрасты: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на выходных

В субботу и воскресенье, 10 и 11 февраля, в Украине ожидаются температурные контрасты – от небольшого мороза до почти летних "плюсов". Февраль в эти дни решил продемонстрировать украинцам свой нестабильный характер.

Об этом рассказала украинская синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее прогнозам, погода в эти выходные будет влажной с осадками и температурным разнообразием.

"Февраль всегда отличался очень активной, нестабильной погодой, потому что переходный от зимы к весне", – написала Диденко.

В субботу, 10 февраля, температура в разных регионах будет отличаться иногда более чем на 20 градусов.

"Ночью на крайнем севере, например, будет до 3-5 градусов мороза, а днем на юге Одесщины до +19 градусов", – отметила синоптик.

Она добавила, что на юге и западе ночью столбики термометров будут показывать +1...+8 градусов. На остальной территории возле нуля.

Днем температура воздуха на северо-востоке будет -1...+2.

В центральных и южных областях, а также на западе страны ожидается +4…+11.

А теплее всего будет на крайнем юге, Закарпатье и Буковине, где температура воздуха поднимется до +12...+19 градусов.

"Преобладает влажная погода (атмосферные фронты), пройдут дожди, на севере мокрый снег, в южной части завтра как-нибудь обойдется без осадков", – отметила Диденко.

В воскресенье, 11 февраля, осадки в большинстве областей Украины прекратятся, температура воздуха ощутимо повысится, отметила синоптик.

В Киеве 10 февраля пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха днем не поднимется выше +3.

В воскресенье, 11 февраля, в столице потеплеет до +6, без осадков.

По прогнозам Диденко, в Киеве в понедельник температура поднимется до +12.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно "прогнозу" сурка Тимка III, проживающего на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в Змиевской общине, весна придет в Украину примерно через шесть недель.

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