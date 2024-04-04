Сигарета или цигарка: как правильно сказать на украинском

Избавляясь от русизмов и суржика, мы заботимся о чистоте, красоте и благозвучии нашего языка. Однако иногда некоторые слова кажутся калькой по ошибке, а на самом деле они вполне присущи украинскому языку.

Например, многие считают, что "сигарета" – это русизм, поэтому лучше говорить "цигарки". Известный языковед Александр Пономарив в блоге BBC в свое время объяснял, нужно ли заменять "сигарети" "цигарками".

На самом деле обе лексемы имеют иностранное происхождение.

Сигарета возникла от слова "сигара" (устаревшее "сигара"), что, в свою очередь, пришло к нам от испанского "cigarro". Сигара – сильно скрученные в трубку листья табака для курения.

А сигарета – это бумажная трубочка, набитая с одной стороны табаком. Сигарета по форме – малая сигара, а по наполнению – сигарета без полой половины. Все эти слова произошли от испанского "cigarro".

Но если вам вдруг захотелось покурить папиросу – бросьте это дело. "Папироса" – это уже русизм, поэтому травить организм следует "сигаретами" или "цигарками".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что слово "хулиган" также считают калькой по ошибке. На самом деле оно пришло из английского hooligan – так называли грубых нарушителей общественного порядка. Согласно одной из версий, "хулиган" возник от имени Патрика Хулигена, что некогда жил в Лондоне и уважением к законам не славился. Как еще можно назвать хулигана на украинском – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, как сказать на украинском "первый блин комом"

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