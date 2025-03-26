В Житомирской области мужчина уклонился от мобилизации 'из-за конфликта с работниками ТЦК': чем все закончилось

В Житомирской области осудили мужчину, который получил повестку и уклонился от мобилизации. На суде он признал вину и объяснил свои действия "конфликтом с представителями ТЦК".

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"Конфликт" заключался в том, что гражданин настаивал на службе по специальности (он ремонтирует автомобили), но получил отказ в "грубой форме". Подробности сообщает ТСН со ссылкой на приговор Бердичевского горрайонного суда.

По данным суда, житель Житомирщины в феврале 2024 года прошел ВВК, которая сочла его годным к мобилизации. Он получил повестку, но уклонился от мобилизации.

В зале суда гражданин свою вину признал, он также заявил о том, что раскаивается в своем поступке. Свой отказ от мобилизации мужчина объяснил "конфликтом с работниками ТЦК".

По словам гражданина, он сообщил сотрудникам ТЦК, что хочет проходить воинскую службу по специальности – ремонтируя технику. Однако "в грубой форме получил отказ и разъяснение, что будет служить там, куда его пошлют"

"На следующий день в ТЦК он не явился. В дальнейшем, уже после возбуждения уголовного дела, он обращался к РТЦК и к командиру бригады с предложением взять его на военную службу по специальности, но ему отказали, поскольку в отношении него имеется уголовное производство за уклонение от мобилизации. Указал, что с начала войны занимался волонтерской работой, ремонтировал бесплатно технику для ВСУ. Также он желает проходить военную службу, но по специальности", – отмечается в материалах суда.

Изучив все обстоятельства, суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 2 годам ограничения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мужчина отказался от мобилизации, потому что не согласен с решением ВВК. Суд назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Кроме того, стало известно, что на Волыни мужчина отказался от повестки из-за "религиозных убеждений" – и поплатился за это.

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