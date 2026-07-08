"Шокирует и вызывает серьезные вопросы": Лубинец заподозрил нарушения во время мобилизации в Черновцах. Видео

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о возможных нарушениях прав граждан в ходе мобилизационных мероприятий в Черновцах. Поводом послужило появление в соцсетях видео, на котором, по его словам, среди мобилизованных видны люди с явными признаками проблем со здоровьем.

Видео дня

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в своих соцсетях. Он также обнародовал кадры, которые, по его словам, "вызывают серьезные вопросы".

Омбудсмен отреагировал на видео из Черновцов

По словам Лубинеца, в ходе мониторинга социальных сетей его представительница в Черновицкой области Ирина Исопенко обнаружила видеозапись, которая, по мнению омбудсмена, требует тщательной проверки.

На обнародованных кадрах видно, как мужчин выводят из сборного пункта для дальнейшей отправки, вероятно, в воинские части.

Лубинец отметил, что среди них есть люди с видимыми признаками проблем со здоровьем.

"В ходе мониторинга социальных сетей моя представительница в Черновицкой области Ирина Исопенко обнаружила видео, которое шокирует и вызывает серьезные вопросы", – заявил он.

Омбудсмен сообщил, что его представительница уже направила официальный запрос в Черновицкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Лубинец требует установить личности людей, попавших на видео, предоставить информацию о времени их прибытия и убытия из сборного пункта, результатах прохождения военно-врачебной комиссии, документах о годности к военной службе, а также сообщить, в какие именно воинские части их направили.

"Этим людям нужна помощь, а не мобилизация"

Лубинец подчеркнул, что, по его мнению, некоторым мужчинам, запечатленным на видео, в первую очередь нужна медицинская помощь.

"Невооруженным глазом видно, что нескольким людям, которые на видео, нужна помощь, а не мобилизация. Здравый смысл не может уступать слепому выполнению плана. Где заканчивается мобилизация и начинается беззаконие? Человек едва идет, но его не отпускают домой. Кто взял на себя ответственность за это решение?" – возмутился омбудсмен.

Он также требует установить все обстоятельства инцидента и дать обществу четкие ответы.

Лубинец призвал реформировать систему мобилизации

Омбудсмен заявил, что подобные сообщения о возможных нарушениях во время мобилизационных мероприятий поступают уже почти из всех регионов Украины.

По его мнению, в процессе мобилизации государство не должно пренебрегать состоянием здоровья людей, законностью решений военно-медицинских комиссий и соблюдением прав граждан.

Лубинец выразил убеждение, что Украине необходима системная реформа мобилизационных процедур, отказ от "гонки за количественными показателями" и изменение подходов к работе территориальных центров комплектования.

В то же время он подчеркнул, что мобилизация остается необходимой в условиях войны, однако ее проведение должно основываться на уважении прав, достоинства и законных интересов каждого человека.

"Необходимо отказаться от погони за количественными показателями, изменить мотивацию к службе, а ТЦК и СП превратить в сервисные учреждения, а не места несвободы. Мобилизация необходима стране, которая воюет. Но подход к ней нужно менять системно – с уважением к правам и достоинству человека", – подчеркнул омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе проверки Тернопольского районного и городского ТЦК представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека выявили ряд нарушений прав граждан. После вмешательства Офиса омбудсмена из помещений ТЦК были освобождены пять мужчин, не подлежащих мобилизации.

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