Могут ли вызвать в ТЦК, если есть бронирование: подробное объяснение

Бронь от мобилизации защищает военнообязанного от службы в армии, но не освобождает его от воинского учета. Поэтому, несмотря на это, гражданину все равно может прийти повестка.

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Об этом сообщила адвокат адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова в комментарии украинским медиа. В этом случае, как говорит юрист, игнорировать повестку не стоит, так как ТЦК может вызвать человека для уточнения данных, сверки документов или на ВЛК.

Что известно

Освобождение от мобилизации, как пояснила она, не отменяет того, что освобожденные работники могут получать повестки и быть вызваны в ТЦК. Причинами могут служить:

уточнение персональных или учетных данных;

проверка информации, обновление документов;

отдельным основанием также может быть направление на ВЛК, если лицо ранее имело статус ограниченно годного.

Также вызов может быть связан с другими процедурными требованиями в соответствии с действующим законодательством. Однако что это за требования, Воронкова не уточнила.

Могут ли мобилизовать человека, имеющего отсрочку

Согласно закону Украины "О мобилизации", мобилизовывать человека, находящегося в резерве, не имеют права.

Однако сотрудники ТЦК часто злоупотребляют своими полномочиями и выдают повестки забронированным лицам, отправляют их на прохождение ВЛК и далее распределяют по воинским частям для несения службы.

Напомним, ранее в социальных сетях распространялись панические слухи о том, что с 1 сентября 2026 года все военнообязанные в Украине автоматически лишатся бронирования от призыва. Поводом для беспокойства стало постановление Кабинета Министров № 692. Однако информация о массовой и принудительной отмене броней не соответствует действительности, и все ранее оформленные документы продолжают действовать.

Также OBOZ.UA сообщал, что правительство, вероятно, пока не будет приостанавливать бронирование военнообязанных через приложение "Дія", хотя ранее именно такой сценарий активно обсуждался во время подготовки реформы. Кабинет министров решил отложить этот вопрос, а все предыдущие планы по приостановке онлайн-сервиса на данный момент утратили актуальность.

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