Серцевий чи сердечний біль: как правильно сказать на украинском

Лучше, чтобы сердце никогда не тревожила боль – ни "серцева", ни "сердечна" .Оказывается, чем этими прилагательными есть существенная разница.

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Языковеды подчеркнули, что оба прилагательных происходят от слова "сердце", но от разных значений. Когда сердце поражает физический недуг, а когда – душевный, разбирался OBOZ.UA.

Когда речь идет о физической болезни,связанную с сердцем как органом кровеносной системы, говорим "серцевий біль" От "серцевого болю" назначают лечение в виде капель или таблеток, а сердечная боль в груди называется стенокардией.

Другие варианты употребления этого прилагательного:

серцевий м’яз;

серцева діяльність;

серцевий напад;

серцевий ритм;

серцеві краплі.



К примеру:

Бабусі порадили щоранку пити серцеві краплі.

Лікар виміряв сердечний ритм та висловив занепокоєння.

Івана здолав різкий сердечний біль, від якого несила було триматися на ногах.

Сердечная боль возникает как символ сосредоточения чувств, настроений, переживаний. Сердечную боль испытывает отзывчивый, добрый человек, способный к сочувствию и сопереживанию. В литературе таким образом описывают и чувство влюбленности.

Альтернативные варианты применения:

сердечне слово;

сердечна підтримка;

сердечний друг;

сердечні таємниці.

К примеру:

Маруся нікому не довіряла свої сердечні таємниці, але мати помітила, що дівчина пізнала перше кохання.

Тимко був моїм сердечним другом, заради якого я був здатен на все.

Однокласники висловили Ксені сердечну підтримку.

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