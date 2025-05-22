Серед степу широкого, на Вкраїні милій: в Каневе отметили годовщину перезахоронения Тараса Шевченко. Фото

22 мая 1861 года вблизи города Канев Черкасской области на Чернечьей горе перезахоронили великого украинского поэта и прозаика, живописца Тараса Шевченко. 22 мая 2025-го украинцы почтили память нашего национального героя.

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OBOZ.UA публикует фото с события. На территории национального заповедника "Тарасова гора" состоялось возложение цветов на могилу Шевченко, а священнослужители провели межконфессиональную заупокойную литию. Ее возглавил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

В Успенском соборе далее состоялась всеукраинская межконфессиональная молитва за мир, защиту, благословение для Украины и ее народа.

После этого у Тарасовой горы с литературно-музыкальной композицией "На славу нашей преславной Украины" выступили Национальный заслуженный академический украинский народный хор им. Григория Веревки, участники Национального союза писателей, Национального союза художников, Национального союза кинематографистов Украины и общества "Україна-Світ".

Исторический контекст

Тарас Шевченко умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге (РФ). Через три дня его похоронили на местном Смоленском кладбище.

Но друзья, единомышленники и представители украинской общины – в частности, художник Николай Микешин, врач Василий Григорович, писатель Александр Афанасьев-Чужбинский и другие – инициировали перевезение тела писателя в Украину. Понадобилось почти два месяца, чтобы найти на это деньги и все организовать.

Похоронная процессия продолжалась две недели. За это время она останавливалась в Серпухове, Туле и Орле (РФ), а дальше отправилась через Глухов, Кролевец, Батурин, Нежин, Носовку, Бобровицу и Бровары в Киев.

Преодолев 1850 километров, гроб прибыл на Чернечью (а впоследствии – Тарасову) гору в Каневе, к месту, которое соответствует образу, изображенному в "Заповіті".

22 мая 1861 года Шевченко похоронили "на Вкраїні милій". Воля художника была выполнена вопреки политическим условиям.

Ранее OBOZ.UA рассказал историю малоизвестного снимка Тараса Шевченко в белом костюме и с тростью. Фото было сделано в Киеве в 1859 году.

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