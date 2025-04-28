Одно из самых известных фото Шевченко: в сети рассказали, в каком из ателье Киева сделали снимок 1859 года

Тарас Григорьевич Шевченко – настоящий символ Украины и ее борьбы за свободу. Существует несколько известных снимков Кобзаря, но немногие знают, что один из которых был сделан в Киеве в 1859 году.

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Это заведение впервые упоминается в киевских газетах с 1853 года. Старое фото и интересный факт опубликовали на странице сообщества "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook.

"А вы знали? Самая известная фотография Тараса Шевченко в знаменитом белом костюме, сделанная в Киеве в 1859 году в фотоателье Ивана Гудовского", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть кобзаря в костюме, сидя на стуле и держа в руках шляпу и трость для прогулок.

Стоит добавить, что в том году Шевченко трижды фотографировался у Ивана Гудовского. На одном из снимков он сидит на стуле в белой рубашке с темным галстуком и темном пиджаке. По этой фотографии художник Григорий Цисс в 1929 году исполнил портрет маслом.

Третье фото – погрудное, Кобзарь также в белом костюме с наклоненной влево головой. Именно с этой фотографии он в 1860 году выполнил офортный автопортрет.

Отметим, легендарный украинский поэт, прозаик и живописец Тарас Григорьевич Шевченко родился 9 марта 1814 года. Мыслитель создал множество литературных и художественных произведений, а также стал настоящим символом Украины, поэтому не удивительно, что его фигура окутана множеством мифов, большинство из которых были навязаны властями СССР.

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