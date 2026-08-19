"Сердце не выдержало": в Сумской области простились с защитником, пережившим ожесточенные бои и российский плен. Фото и видео

В Сумской области проводили в последний путь военнослужащего Андрея Редько, побывавшего в плену. Сердце отважного защитника остановилось 17 августа в столичной больнице.

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Об этом сообщили председатель Сумского областного совета Алексей Романько и Шостка.News.City. Родные и близкие вспоминают его как общительного и очень доброго человека.

"Трагическая весть... Ушел из жизни защитник Украины, мой земляк из Шосткинского района Андрей Редько. Он перенес вражеский плен и дождался возвращения домой. Его удалось вернуть в ходе одного из прошлогодних весенних обменов пленными, в марте", – написал Романько.

Чиновник отметил, что жестокие условия российского плена серьезно подорвали здоровье и истощили организм мужчины…"не выдержало сердце…".

Что известно о Герое

Андрей Редько родился 11 октября 1972 года в селе Собичево Шосткинского района. Обучался в Собичевской общеобразовательной школе № 1.

С детства Андрей увлекался рыбалкой и техникой. Этиувлечения остались его любимыми и во взрослой жизни. В 1990 году он проходил срочную военную службу, где служил матросом. После возвращения к гражданской жизни много лет работал водителем.

Андрей Редько был заботливым мужем и отцом. Вместе с женой Натальей он воспитывал двух дочерей.

Родные, друзья и знакомые вспоминают его как доброжелательного, искреннего, общительного и спокойного человека, который ценил честность, открытость, справедливость и настоящую дружбу.

После начала полномасштабного вторжения Андрей добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Военную службу проходил в составе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого в звании солдата.

"Он защищал Украину на Бахмутском, Солидарском, Краматорском, Харьковском и Сумском направлениях. За мужество и преданность военной службе был награждён знаками "За ранение", "Участник боевых действий" и "За защиту Сумщины" III степени", — отмечается в сообщении.

Во время выполнения боевого задания защитник получил осколочное ранение. Его ждали длительное лечение, реабилитация и сложный процесс восстановления.

Однако самым тяжелым испытанием для него и его родных стал российский плен, в котором из-за вооруженной агрессии РФ он провел более двух лет и двух месяцев.

Последствия плена не прошли бесследно

В комментарии "Суспильному" Андрей рассказывал, что после начала полномасштабного вторжения присоединился к патрулированию родного села. Впоследствии прошел военную подготовку на западе Украины и отправился выполнять боевые задачи на Донецком направлении. Позже его подразделение перевели в Харьковскую область, где 18 января 2023 года военный попал в плен.

По его воспоминаниям, первые часы после захвата были особенно тяжелыми, ведь российские военные применяли к нему физическое насилие во время допроса. После этого раненого Андрея доставили в палатку, где находились другие украинские военнопленные. На тот момент у него была сломана нога, однако надлежащей медицинской помощи он не получил.

19 марта 2025 года семья узнала, что Андрей наконец возвращается домой. После длительных страданий, тревог и неопределенности он вновь оказался рядом с женой, детьми и другими близкими.

Однако пережитое не прошло бесследно. Ранения, длительный плен, изнурительное лечение и реабилитация серьезно сказались на его здоровье.

"16 августа 2026 года прозвучал последний телефонный звонок. Андрей сказал родным простые, но такие дорогие слова: "У меня все хорошо. Скоро буду дома. Спокойной ночи!". А 17 августа 2026 года сердце Андрея Владимировича остановилось в больнице города Киева", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб сержант из Николаевской области Сергей Пашкурный. 7 августа его жизнь оборвал артиллерийский обстрел врага в Запорожской области.

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