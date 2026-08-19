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"Сердце не выдержало": в Сумской области простились с защитником, пережившим ожесточенные бои и российский плен. Фото и видео

Катя Поплюйко
Новости. Общество
4 минуты
375
С детства Андрей увлекался рыбалкой и техникой
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В Сумской области проводили в последний путь военнослужащего Андрея Редько, побывавшего в плену. Сердце отважного защитника остановилось 17 августа в столичной больнице.

Об этом сообщили председатель Сумского областного совета Алексей Романько и Шостка.News.City. Родные и близкие вспоминают его как общительного и очень доброго человека.

"Трагическая весть... Ушел из жизни защитник Украины, мой земляк из Шосткинского района Андрей Редько. Он перенес вражеский плен и дождался возвращения домой. Его удалось вернуть в ходе одного из прошлогодних весенних обменов пленными, в марте", – написал Романько.

Чиновник отметил, что жестокие условия российского плена серьезно подорвали здоровье и истощили организм мужчины…"не выдержало сердце…".

Сердце отважного защитника остановилось 17 августа.
Пост.

Что известно о Герое

Андрей Редько родился 11 октября 1972 года в селе Собичево Шосткинского района. Обучался в Собичевской общеобразовательной школе № 1.

С детства Андрей увлекался рыбалкой и техникой. Этиувлечения остались его любимыми и во взрослой жизни. В 1990 году он проходил срочную военную службу, где служил матросом. После возвращения к гражданской жизни много лет работал водителем.

18 января 2023 года военнослужащий попал в плен.
Андрей Редько родился 11 октября 1972 года.

Андрей Редько был заботливым мужем и отцом. Вместе с женой Натальей он воспитывал двух дочерей.

Родные, друзья и знакомые вспоминают его как доброжелательного, искреннего, общительного и спокойного человека, который ценил честность, открытость, справедливость и настоящую дружбу.

Сердце отважного защитника остановилось 17 августа.
18 января 2023 года военнослужащий попал в плен.

После начала полномасштабного вторжения Андрей добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Военную службу проходил в составе 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого в звании солдата.

"Он защищал Украину на Бахмутском, Солидарском, Краматорском, Харьковском и Сумском направлениях. За мужество и преданность военной службе был награждён знаками "За ранение", "Участник боевых действий" и "За защиту Сумщины" III степени", — отмечается в сообщении.

Во время выполнения боевого задания защитник получил осколочное ранение. Его ждали длительное лечение, реабилитация и сложный процесс восстановления.

18 января 2023 года военнослужащий попал в плен.

Однако самым тяжелым испытанием для него и его родных стал российский плен, в котором из-за вооруженной агрессии РФ он провел более двух лет и двух месяцев.

Последствия плена не прошли бесследно

В комментарии "Суспильному" Андрей рассказывал, что после начала полномасштабного вторжения присоединился к патрулированию родного села. Впоследствии прошел военную подготовку на западе Украины и отправился выполнять боевые задачи на Донецком направлении. Позже его подразделение перевели в Харьковскую область, где 18 января 2023 года военный попал в плен.

По его воспоминаниям, первые часы после захвата были особенно тяжелыми, ведь российские военные применяли к нему физическое насилие во время допроса. После этого раненого Андрея доставили в палатку, где находились другие украинские военнопленные. На тот момент у него была сломана нога, однако надлежащей медицинской помощи он не получил.

19 марта 2025 года семья узнала, что Андрей наконец возвращается домой. После длительных страданий, тревог и неопределенности он вновь оказался рядом с женой, детьми и другими близкими.

Андрей Редько родился 11 октября 1972 года.
18 января 2023 года военнослужащий попал в плен.

Однако пережитое не прошло бесследно. Ранения, длительный плен, изнурительное лечение и реабилитация серьезно сказались на его здоровье.

"16 августа 2026 года прозвучал последний телефонный звонок. Андрей сказал родным простые, но такие дорогие слова: "У меня все хорошо. Скоро буду дома. Спокойной ночи!". А 17 августа 2026 года сердце Андрея Владимировича остановилось в больнице города Киева", – говорится в сообщении.

Сердце отважного защитника остановилось 17 августа.
Сердце отважного защитника остановилось 17 августа.
Андрей Редько родился 11 октября 1972 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб сержант из Николаевской области Сергей Пашкурный. 7 августа его жизнь оборвал артиллерийский обстрел врага в Запорожской области.

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