"Мужественно защищал Украину": на войне погиб сержант из Николаевской области

Каждый день Украина теряет своих защитников в войне против России. На этот раз печальная весть пришла в село Нововасильевка Николаевской области. На войне погиб Пашкурный Сергей Юрьевич.

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Он был младшим сержантом. Об этом в Facebook сообщил Снигиревский городской совет.

Что известно

Украинский военнослужащий погиб 7 августа 2026 года. Трагедия произошла во время артиллерийского обстрела.

"7 августа 2026 года на Запорожском направлении, во время артиллерийского обстрела, погиб наш земляк из села Нововасильевка – младший сержант Сергей Юрьевич Пашкурный. Сергей мужественно защищал Украину, ее свободу и независимость. Он отдал самое дорогое – свою жизнь – за мирное будущее нашего государства и каждого из нас", – говорится в сообщении.

Община выражает искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. В это тяжелое время разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби. Светлая память о Сергее навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Вечная память и слава Герою!", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 14 августа в Марганце погиб старший сержант полиции Артем Кучер. Он скончался от удара российского дрона во время выполнения боевого задания по отражению вражеских атак.

Как писал OBOZ.UA, 27 июля 2026 года на фронтепогиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Олег Корчевный. Он скончался во время выполнения боевого задания.

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