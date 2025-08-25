'Сегодня битва добра и зла продолжается': Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака. Видео

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака и подчеркнул, что страна-агрессор Россия продолжает атаковать и убивать мирных украинцев. Он сравнил войну, в которой граждане Украины борются за свою независимость, с битвой между добром и злом.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале 25 августа. Он поблагодарил всех присутствующих за поддержку и единство людей во всем мире.

"Сегодня битва добра и зла продолжается. Россия продолжает атаковать, убивать, пытать, разрушать. И это нужно остановить. Ее нужно остановить. И я верю, что все мы вместе можем этого достичь. Достичь мира, который будет устойчивым и длительным", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что молитвы, звучащие сотнями разных языков от наших друзей из разных духовных общин, разных континентов, точно будут услышаны. Они являются пониманием того, "кто есть кто в этой войне" и пониманием, "что такое добро и зло и на какой мы с вами стороне".

Украинский лидер обратился ко всем участникам Национального молитвенного завтрака и выразил слова благодарности.

"Я благодарю вас всех за эту поддержку, благодарю за эту борьбу ради Украины и справедливости. Спасибо за то, что распространяете правду об этой войне, соединяете людей и призываете все сердца мира быть с нами", – резюмировал гарант.

Напомним, в понедельник, 25 августа, в Украину с рабочим визитом прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Политик встретился с президентом Владимиром Зеленским и заверил, что Украина получит военную и финансовую помощь. По словам Зеленского, он вместе с премьером Норвегии во время разговора поднимали ряд вопросов, связанных с обороной, санкциями, возвращением украинских детей и не только.

