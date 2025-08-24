Украина отмечает День Независимости: поздравления раздаются со всего мира. Все детали, фото и видео

Украина 24 августа отмечает День Независимости в условиях полномасштабной захватнической войны против России. Ровно 34 года назад Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины, который положил конец советскому периоду истории страны.

Поздравления в адрес украинского народа поступают со всего мира. Лидеры стран-союзников выражают свою солидарность, подчеркивая поддержку Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. OBOZ.UA собрал поздравления в адрес Украины от политиков со всего мира.

Поддержка во всего мира

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил народ Украины с празднованием 34-го Дня Независимости. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты привержены будущему Украины как независимого государства. Также Рубио выразил веру в то, что конфликт удастся урегулировать путём переговоров, что сохранит суверенитет Украины и гарантирует её долгосрочную безопасность, ведущую к прочному миру.

"В этот День Независимости, когда вы отдаёте дань уважения истории своей страны, Соединённые Штаты рассчитывают на дальнейшее развитие нашего партнёрства в сфере экономики и безопасности ради мирного и процветающего будущего обеих наших стран", – говорится в поздравлении Рубио.

Председатель Европейского совета Антонио Кошта отметил, что в канун Дня независимости Украины европейцы отдают дань уважения мужеству, стойкости и европейскому будущему украинского народа. От подчеркнул, что здание Евросовета засияли в национальных украинских цветах как символ неизменной поддержки Украины.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также показала здание Евросовета в цветах украинского. По ее словам, украинский флаг стал символом сопротивления и непоколебимой веры в лучшее будущее Украины.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с национальным праздником Украины. В поздравительной телеграмме глава государства пожелал украинскому народу мира и благополучия.

Что предшествовало

Уже четвертый год подряд День Независимости Украины проходит под знаком выживания и стойкости. Традиционные массовые парады и шествия, которые ранее собирали тысячи людей на центральных улицах городов, отменены из-за угрозы ракетных ударов. Вместо этого проходят мероприятия, посвященные памяти погибших защитников и мирных жителей, а также чествованию мужества украинского народа.

В условиях войны День Независимости приобрел особое значение. Этот день стал символом не только суверенитета и государственности, но и несокрушимой воли украинского народа. По всей стране проходят мероприятия, посвященные этому дню, но они носят более сдержанный характер.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получила 4,05 млрд евро от Европейского Союза в преддверии Дня Независимости. Средства поступили сразу по двум программам. Финансирование пойдет на социальные и гуманитарные нужды.

