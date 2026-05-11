Сдержал врага ценой жизни: на Покровском направлении погиб защитник с Сумщины. Фото

На Сумщине 11 мая прощаются с земляком, защитником Украины Андреем Сидоренко. Он погиб в бою с врагом на Покровском направлении в мае прошлого года.

Последняя дорога домой для Героя растянулась на год. О потере сообщили в Ахтырской городской территориальной громаде.

Что известно о Герое

После почти года неизвестности возвращается на щите в родную Ахтырку старший солдат Андрей Сидоренко.

Родился он 1 января 1991 года. Оборвалась же жизнь защитника 23 мая 2025 года на Покровском направлении: он сдерживал там врага бок о бок с побратимами из 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской.

"В марте 2025 года в районе поселка Шевченко Покровского района велись ожесточенные бои: украинским военным удалось сдержать оккупантов и стабилизировать ситуацию благодаря мужеству и стойкости украинских воинов, в том числе и Сидоренко Андрея Олеговича, которого перевели для усиления подразделения в апреле 2025 года. В мае, во время ожесточенных боев, его жизнь оборвалась", – отметили в Ахтырской общине.

На щите на малую родину Андрей вернулся практически через год после гибели. Весь этот год родные не теряли надежды, что он жив. Однако эти надежды оказались тщетными: 11 мая в Ахтырке Героя проведут в последний путь.

"Ахтырская громада в скорби и глубоко скорбит в связи с невосполнимой потерей и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Андрея. Отпевание состоится 11 мая в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Ахтырке. Похоронят Андрея на Юрьевском кладбище. Вечная память и слава Герою Украины!" – отмечалось в сообщении, опубликованном накануне захоронения.

Герою навеки останется 34 года.

