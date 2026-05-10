Прошел самые горячие точки: на фронте погиб Народный Герой Украины с позывным 'Ромео'

Война против российских оккупантов унесла жизнь Народного Героя Украины из Кривого Рога Владимира Шумейко с позывным "Ромео". Его сердце остановилось 4 мая 2026 года, воин погиб, выполняя боевое задание.

Об этом сообщил криворожский телеканал "Рудана". У Владимира осталось двое маленьких детей.

Что известно о Герое

Владимир родился в Кривом Роге, учился в Криворожском национальном университете и планировал связать жизнь с программированием, однако все изменила Революция Достоинства.

В ноябре 2013 года вместе с друзьями он поехал на Майдан. Там они поставили "АйТи-палатку", помогали людям с доступом к интернету и сами стояли на баррикадах. Именно там, на Грушевского, в январе 2014-го Владимир получил первое тяжелое ранение – пуля попала в глаз, из-за чего он практически потерял зрение на одну сторону. Мужчина перенес три операции, но остался в строю.

Когда началась война, он пошел добровольцем на фронт, вступив в батальон "Донбасс". В его рядах "Ромео" прошел через самые горячие точки – Бахмут (тогда еще Артемовск), Попасная, Лисичанск, Иловайск.

Во время обороны Иловайска в 2014 году Владимир получил еще два ранения, среди которых – тяжелое ранение ноги во время штурма.

"В Иловайске стояли в школе. Кстати, в подвале школы прятались мирные люди, их защищали, помогали продуктами. Тяжелого вооружения в батальоне не было, но присоединилась группа 93-й бригады, а у них было три БМП. Удержать Иловайск не удалось, однако сепаратисты почувствовали, что такое "Донбасс". Здесь получил еще 2 ранения. Второе, 24 августа во время штурма – в ногу, тяжелое. После были 7 долгих месяцев в госпитале, реабилитация", – сказано в сообщении.

За свою самоотверженность в июне 2015 года Владимир Шумейко был награжден орденом "Народный Герой Украины".

Когда началась полномасштабная война, он находился за границей. Владимир мог остаться дома, потому что имел инвалидность, полученную во времена АТО, но вернулся на передовую.

