Без отца остался маленький сын: на фронте погиб 31-летний защитник из Киевской области Василий Чмиленко. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Киевской области Василий Чмиленко. Жизнь защитника 30 апреля на Днепропетровщине оборвал вражеский дрон.

Дома его ждал маленький сын. О потере рассказали в Дмитровском сельском совете.

Что известно о Герое

О том, что домой с фронта на щите возвращается еще один защитник из Бучанского района, в Дмитровской громаде сообщили 9 мая.

"Дмитровский сельский совет, исполнительный комитет, депутатский корпус и старостинский округ села Лычанка выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу преждевременной, героической смерти жителя, военнослужащего Василия Чмиленко. Защитник погиб 30 апреля 2026 года вблизи населенного пункта Малиновка Синельниковского района Днепропетровской области в результате удара вражеского FPV-дрона. Преданный присяге, он мужественно выполнил свой долг в бою за свободу Украины", – указано в сообщении.

В Дмитровском сельсовете рассказали, что родился защитник 12 января 1995 года в селе Лычанка, там прошло его детство и юношеские годы.

Учился парень в Шпитьковской общеобразовательной школе, которую окончил в 2010 году. Продолжил обучение в профессиональном училище.

"После получения образования работал в Киеве на высотных работах по обустройству фасадов. В 2024 году соединил свою судьбу с Илоной, которая родила Василию сына Тимофея", – говорят в общине.

26 августа 2024 года Василий Чмиленко был призван в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил он оператором беспилотных летательных аппаратов в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде .

"Пользовался авторитетом и уважением побратимов и командования. Как профессионально подготовленный и дисциплинированный военнослужащий, он постоянно совершенствовал уровень своей подготовки и профессионального мастерства. Адская война унесла жизнь воина, которому исполнился всего тридцать один год. Впереди была целая жизнь, планы и мечты, которые перечеркнул враг", – говорят в громаде.

Дома Героя ждали жена и маленький сын, мама и сестра.

"Сыну всегда будет не хватать родительского тепла, но он будет расти с гордостью за отца-Героя. При жизни наш земляк имел много друзей, был веселым, доброжелательным и всегда улыбающимся парнем — недаром имел позывной "Улыбака". Светлая и добрая память о Василии навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, любил и уважал", – подчеркнули в громаде.

Прощание с воином состоится 12 мая. Начало – в 11:00 возле дома семьи Василия в Лычанке. Отпевание в местном храме начнется в 12:00. А потом Героя похоронят на сельском кладбище.

