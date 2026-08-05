"Сделано только половину": в городах Украины 21-й день подряд проходят массовые митинги с требованием вернуть Федорова в Минобороны. Фото и видео

По всей Украине в среду, 5 августа, уже 21-й день подряд продолжаются протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Люди продолжают выходить на улицы в Киеве, Львове, Одессе, Черкассах, Днепре, Ивано-Франковске, Ровно, Харькове, Тернополе и других городах.

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Президент Украины Владимир Зеленский ещё в начале текущей недели принял новые кадровые решения, однако не те, которых ожидают люди, выходящие на протесты. Поэтому митингующие вновь выходят на улицы. OBOZ.UA рассказывает, как это происходит.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске, несмотря на аномальную жару, люди вновь вышли на улицы, чтобы поддержать уволенного министра Михаила Федорова. Они подчеркивают: несмотря на то, что одно из требований — отставка Александра Сырского с поста главнокомандующего — было выполнено, протестующие не забыли о своем главном условии — возвращении Федорова на пост главы Минобороны.

"Верните Федорова и увольте Сырского — сделана только половина","Надоели эти рожи, верните туза!", "Вопросов много, ответов нет", – с такими и другими надписями на картонках люди в Ивано-Франковске собираются уже на 21-й день протестов.

Днепр

Жители Днепра в очередной раз вышли на митинг в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. По словам горожан, собралось не менее полусотни человек.

Сегодня, 5 августа, в Днепре протестующие решили изменить формат и, по их словам, "проводят тихую акцию". Как объясняют организаторы митинга в городе, таким образом участники мероприятия пытаются привлечь больше внимания властей к этой проблеме.

"Люди устали, мы уже почти месяц здесь стоим и кричим, но нас не слышат. Поэтому сегодня тихая акция, потому что если нас не слышат, то, возможно, хотя бы увидят", — говорят они.

Ужгород

В Ужгороде на площади Почтовой собрались люди для участия в мирной акции против отставки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. Участники демонстрации в очередной раз призвали власти вернуть чиновника в Минобороны.

Всего на площади 12 протестующих, однако они говорят, что люди здесь постоянно меняются и в целом в акции принимает участие более трех десятков человек.

Участники скандируют:"Ничего для ветеранов без ветеранов","Хотим реформ","Услышать народ — это не слабость" и т. д.

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