"Верните Федорова!" В городах Украины 20-й день подряд продолжаются массовые митинги. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 августа, принял новые кадровые решения, однако не те, которых ожидают люди, выходящие на протесты. Поэтому сегодня, 4 августа, демонстранты вновь вышли на улицы.

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Двадцатый день подряд украинцы протестуют против отставки Михаила Федорова, надеясь, что власть в конце концов примет решение, которого они требуют. OBOZ.UA собрал информацию о протестах из разных городов Украины.

Днепр

Жители Днепра уже 20-й день подряд выходят на акцию в поддержку Михаила Федорова. Они требуют восстановления его в должности министра обороны.

"Украине нужны эффективные реформаторы", – обращаются они к властям с надписями на картонках.

К митингу присоединились около 50 горожан. Среди них — ветераны войны с Россией.

Участники акции традиционно исполнили гимн Украины и почтили память погибших минутой молчания.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске, несмотря на аномальную жару, люди снова вышли, чтобы поддержать Михаила Федорова. Они подчеркивают: несмотря на то, что одно из требований — освобождение Александра Сырского от должности главнокомандующего — было выполнено, протестующие не забыли о своем главном условии – возвращении Федорова на пост главы Минобороны.

"Одно условие выполнили. Верните Федорова!";

"Федорова в Минобороны";

"Верните Федорова", — требуют украинцы.

Жители Ивано-Франковска подчеркивают, что молчание властей, которые не вступают в диалог с украинским обществом, не снимает проблемы. Напротив, возникает все больше вопросов, которые только усугубляют ситуацию.

"Мы кричим, потому что вы молчите", – подчеркивают участники митинга.

Ужгород

В Ужгороде также уже 20 дней подряд продолжается мирная акция против отставки экс-министра обороны Михаила Федорова.

Под украинские повстанческие песни жители Ужгорода в очередной раз призвали власти вернуть Федорова на пост главы Минобороны. Они заявляют, что будут продолжать выходить на митинги.

Они держат плакаты с надписями: "Нет автократии!"

"Верните Федорова!"

"Хотим реформ";

"Услышать народ – это не слабость".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых кадровых решениях. Он освободил Рустема Умерова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Вместо этого он назначил его главой Службы внешней разведки. В то же время бывший глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко назначен секретарем СНБО Украины. Глава государства определил их будущие полномочия, которые будут касаться разведывательной деятельности, международных переговоров и координации политики в сфере безопасности.

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