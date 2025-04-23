Считался пропавшим без вести: в боях на Донецком направлении погиб 38-летний защитник из Хмельницкой области. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в борьбе за независимость. 23 апреля "на щите" возвращается домой военный Владимир Щегельский.

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Об этом сообщила на своей Facebook-странице Чемеровецкая территориальная громада. Защитник с сентября 2024 года считался пропавшим без вести.

"С глубокой грустью сообщаем, что подтвердился факт гибели в борьбе за независимость и суверенитет Украины нашего земляка, жителя села Заричанка Щегельского Владимира Николаевича, который с 22 сентября 2024 года считался пропавшим без вести", – говорится в сообщении.

Владимир Щегельский родился 22 апреля 1986 года. С 1992 по 2003 год учился в Заречанской общеобразовательной школе I-III ступеней. В 2006 году окончил Борщевский аграрный профессиональный колледж, а затем учился в Лесоводском профессиональном аграрном лицее.

Владимир работал электриком на солодовом заводе ЧАО "Оболонь" в поселке Чемеровцы.

В июле 2024 года мужчина был мобилизован в ряды ВСУ. На Донецком направлении он добросовестно выполнял свой воинский долг, защищал Родину от оккупантов.

22 апреля Владимир мог бы праздновать свой день рождения – 39 лет. Чемеровецкая громада выразила свои искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

"В среду, 23 апреля 2025 года, Владимир Николаевич Щегельский возвращается домой "на щите"... Похороны Владимира Щегельского начнутся в 12:00 в селе Заричанка", – говорится в сообщении.

Напомним, во время "пасхального перемирия" погиб 24-летний защитник Иван Паламарчук с псевдо "Їжак". 20 апреля во время вражеского налета Иван закрыл своим телом побратимов, спас им жизнь. Сам Герой, к сожалению, погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб молодой защитник с Прикарпатья. Марьян Шрамко, которому было всего 28 лет, не успел жениться и подержать на руках своих детей. Погиб он 10 апреля в результате российских обстрелов.

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