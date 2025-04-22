"Не было детей, не успел жениться": в боях за Украину погиб молодой защитник из Прикарпатья. Фото

Вблизи села Диброва в Луганской области погиб украинский воин Марьян Шрамко. Ему было всего 28 лет — у него не было детей и не успел жениться.

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Старший стрелок-оператор служил во 2-й механизированной роте, был предан присяге и своей стране. Марьян погиб 10 апреля в результате огневого поражения со стороны российских сил, о чем сообщил Рогатинский городской совет.

"Старший стрелок-оператор 1-го механизированного отделения 3-го механизированного взвода 2-й механизированной роты, верный своей присяге, погиб 10 апреля в результате огневого поражения противником вблизи села Диброва, Северодонецкого района Луганской области", — говорится в сообщении.

В селе Загорье, где прошло его детство, Пасха в этом году стала днем скорби. Вместо встречи с сыном — в дом пришла тишина и черная весть, остановившая сердце матери и всей семьи.

Марьян родился 8 января 1997 года и был из многодетной семьи – третьим из четырех детей, которых самостоятельно воспитывала мама. Его помнят как доброго, скромного и трудолюбивого парня, который всегда помогал и никогда не проходил мимо чужой боли: поможет, улыбнется, скажет доброе слово.

"Война забрала у мамы "надежную, тихую старость". Так всегда называла своего Марьянка – человечного, умеренного, светлого, того, кто никогда не пройдет работы дома. Своими золотыми руками сделает любое дело. В таком молодом возрасте – все умел. Но самое главное – любить ближайших и свою страну", – отметили в горсовете.

Защитник окончил в 2012 году Княгиницкую школу в 2012 году, затем учился в Рогатинском аграрном колледже, имел специальность повара. "Его душистый хлеб помнили дома и на фронте собратья. Он даже среди окопов, среди металлической ярости войны, умел творить простые вещи — вкусности, которые греют сердце солдата", — вспоминают знакомые Марьяна.

До того, как стал на защиту Украины, он работал за границей, в частности, в Польше, Чехии, Эстонии, но душой оставался в Украине.

В августе 2023 года добровольно вступил в ряды ВСУ, имел звание старшего солдата. Не кичился отличиями, но с гордостью писал маме о своем рыжем коте и собаке, которые поддерживали его в окопах, потому что даже среди войны он нес свет.

"Не громкий, не показной, а верный и ответственный. Старший стрелок-оператор. Тот, кто не хвастался даже знаками отличия за жертвенное служение. Ибо хвастался другим — рыжим котом, устроившимся на груди. Рассказывал в сообщениях маме о собаке, которая приходила в гости — будто Кто-то с небес послал ему товарища. Среди зимы войны он был кусочком весны. Таким и останется", – добавили в горсовете.

Его смерть стала невыносимым ударом для родных, не знавших, что январский отпуск будет последним. Теперь в доме на Пасху вместо смеха и запаха пасхи – тихая свеча памяти.

"Марьян не имел детей, не успел жениться. Но оставил после себя больше всего — пример. Свет. И невыразимую любовь, которая не гаснет даже за порогом смерти", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на Лиманском направлении фронта в боях против российского агрессора погиб воин Андрей Кузь из Тернопольской области. Он служил по контракту в штурмовом специализированном батальоне.

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