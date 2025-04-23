Прикрыл собой троих побратимов: во время пасхального перемирия погиб 24-летний пластун Иван Паламарчук. Фото

Во время пасхального перемирия, объявленного российским диктатором Владимиром Путиным, погиб 24-летний защитник Иван Паламарчук на псевдо "Їжак". Молодой воин с 10 лет был пластуном, затем сознательно избрал судьбу военнослужащего, а с началом полномасштабного вторжения России добровольцем ушел на фронт.

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20 апреля, во время вражеского налета, Иван закрыл своим телом побратимов, спас им жизнь, сам Герой, которого ждала любимая, погиб. О гибели воина рассказал украинский историк, политический и общественный деятель, председатель Краевого Пластового Совета Юрий Юзич.

"Во время пасхального "перемирия" погиб на фронте, прикрыв собой трех побратимов, 24-летний воспитанник Пласта Иван Паламарчук-"Їжак". Пластун с юношества. Доброволец, воевал в составе штурмового батальона "Айдар". С 10-летнего возраста пластун новацкого роя "Супер чертята" затем пластовал юношей кружка "Белые Львы" 107-го шалаша имени Петра Войновского в Пласт Черновцы. Был проводником кружка. Пластовую присягу принял 10 июля 2014 года на лагере "Батальон Прут", где стал першуном среди подстаршины", – отметил Юзич.

Он рассказал, что Иван был участником многих учений, мероприятий, путешествий и лагерей, в частности на "Краснодобровской Сечи" и в странствующем краевом велосипедном лагере "Ревор".

"Иван Паламарчук, участник лагеря Ревор 2015, погиб на войне, защищая Украину. Мы помним его с того лета – улыбающийся, активный, с велосипедом, который пробивал колеса ежедневно. Ставили ставки, сколько заплат будет – кажется, дошло до 15 за день. Его воспитатель принимал те ставки, а вот какой был приз – уже никто и не вспомнит. Иван был "свой". Без лишнего пафоса. Его помнят те, кто был с ним в кружке, на лагерях, в путешествиях, просто рядом. С ним было тепло и просто. Погиб, спасая побратимов. До конца остался человек с большим сердцем. Ванька, спасибо за Ревор, за смех, за доброту, за твою ватру. Тихо спи, друг", – вспоминают о "Їжаке" в лагере "Ревор".

Юноша окончил транспортный колледж. Далее же – выбрал для себя судьбу военного и поступил в Одесскую академию сухопутных войск.

"Всегда поддерживал контакт с пластунами. Во время военной службы, находясь в отпуске, приходил на мероприятия Пласта Черновцов и Киева", – написал Юзич.

В ряды украинского войска Иван присоединился с началом полномасштабного вторжения России. Сначала служил в силах логистики. Дальше же по собственному желанию перевелся в сухопутные войска. Последнее место службы – рота ударных авиационных комплексов у 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Молодой воин участвовал в обороне Бахмута, Часова Яра, Ивановского, Константинополя и Багатыря.

"При выполнении одной из боевых задач группа побратимов-пилотов попала под обстрел и пропала со связи. Благодаря профессионализму в пилотировании дронов, Иван с побратимом нашел раненых, лично оказал неотложную медицинскую помощь и провел эвакуацию всей группы в безопасный тыловой район", – рассказал Юзич.

А писательница Таисия Наконечная, жена Ивана Наконечного, в кружке которого начинал свой пластунский путь Иван Паламарчук, добавила: история со спасением группы украинских воинов произошла в Константинополе Донецкой области.

Несмотря на молодой возраст, Иван смог заполучить авторитет среди побратимов. К нему прислушивались даже значительно более старшие по возрасту воины.

"Благодаря хладнокровному подходу к выполнению боевых задач, решительности, взвешенности и лидерским качествам, "Їжак" завоевал среди нас безоговорочное доверие и уважение", – написал военный Александр Мазур.

Он также рассказал об обстоятельствах гибели молодого Героя, произошедшей 20 апреля вблизи поселка Разлив Волновахского района Донецкой области во время ротации с позиций.

"Пасхальная ночь стала для нас роковой, 20 апреля, в возрасте 24 лет, наш "Їжачок" погиб. В день "перемирия" россияне совершили подлый налет на группу наших ребят, Ваня сознательно прикрыл своим телом побратимов, спася им жизнь, но погиб сам!" – рассказал Мазур.

Дома молодого воина ждали родители, брат и сестра, а также любимая девушка.

Напомним, ранее стало известно, что на войне погибла военнослужащая Анастасия Ефимова. У нее осталось двое детей. На фронт Анастасия ушла после гибели в бою мужа: женщина стремилась отомстить тем, кто отобрал у нее любимого, а у детей – папу.

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