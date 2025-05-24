СантИметр или сантимЕтр: какое ударение правильное

Одной из самых сложных тем для изучения в украинском языке являются ударения. Даже носители языка нередко делают в них ошибки.

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Одну из наиболее распространенных ошибок решила разобрать радиоведущая, блогер и популяризатор украинского языка Оля Багний. Она объяснила, как правильно ставить ударение в сложных словах, одной из частей которых является слово "метр". Впрочем, OBOZ.UA дополнил ее объяснения существенным нюансом.

Начните с того, что проговорите мысленно или вслух слово "сантиметр". Куда вы поставили ударение - на звук [е] или звук [и]? В ежедневной речи можно услышать оба варианта: и сантимЕтр, и сантИметр. Однако правильным является только один.

В словах, обозначающих единицу длины и содержащих корень -метр-, ударение всегда падает на этот корень. А это значит, что правильно говорить так:

сантиме́тр;

міліме́тр;

кіломе́тр;

кубоме́тр.

При этом в словах, которые содержат корень -метр-, но называют разного рода измерительные приборы, ударение часто ставится иначе. Обратите внимание, что в таких словах эта частица обозначает уже не единицу длины, а употребляется в своем первоначальном значении - с греческого языка слово μέτρον переводится как "мера", "размер".

Итак, если между корнем -метр- и префиксом, который называет, что именно мы измеряем, стоит соединительный звук [о], то именно на этот соединительный звук и ставится ударение:

термо́метр;

спідо́метр;

баро́метр;

тахо́метр;

тоно́метр;

пульсо́метр;

спирто́метр;

одо́метр;

гігро́метр;

хроно́метр.

Также к этой группе можно отнести существительное "дози́метр". В нем тоже есть соединительная гласная, но не "о", а "и". Поэтому особого исключения слово не составляет.

А вот если этого соединительного звука в слове нет, то ударение снова смещается на корень -метр-. Вот какие примеры можно привести:

амперме́тр;

омме́тр;

альтме́тр;

вольтме́тр;

флюксме́тр.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно ставить ударение в слове "визвольний".

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