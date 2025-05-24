СантИметр или сантимЕтр: какое ударение правильное
Одной из самых сложных тем для изучения в украинском языке являются ударения. Даже носители языка нередко делают в них ошибки.
Одну из наиболее распространенных ошибок решила разобрать радиоведущая, блогер и популяризатор украинского языка Оля Багний. Она объяснила, как правильно ставить ударение в сложных словах, одной из частей которых является слово "метр". Впрочем, OBOZ.UA дополнил ее объяснения существенным нюансом.
Начните с того, что проговорите мысленно или вслух слово "сантиметр". Куда вы поставили ударение - на звук [е] или звук [и]? В ежедневной речи можно услышать оба варианта: и сантимЕтр, и сантИметр. Однако правильным является только один.
В словах, обозначающих единицу длины и содержащих корень -метр-, ударение всегда падает на этот корень. А это значит, что правильно говорить так:
- сантиме́тр;
- міліме́тр;
- кіломе́тр;
- кубоме́тр.
При этом в словах, которые содержат корень -метр-, но называют разного рода измерительные приборы, ударение часто ставится иначе. Обратите внимание, что в таких словах эта частица обозначает уже не единицу длины, а употребляется в своем первоначальном значении - с греческого языка слово μέτρον переводится как "мера", "размер".
Итак, если между корнем -метр- и префиксом, который называет, что именно мы измеряем, стоит соединительный звук [о], то именно на этот соединительный звук и ставится ударение:
- термо́метр;
- спідо́метр;
- баро́метр;
- тахо́метр;
- тоно́метр;
- пульсо́метр;
- спирто́метр;
- одо́метр;
- гігро́метр;
- хроно́метр.
Также к этой группе можно отнести существительное "дози́метр". В нем тоже есть соединительная гласная, но не "о", а "и". Поэтому особого исключения слово не составляет.
А вот если этого соединительного звука в слове нет, то ударение снова смещается на корень -метр-. Вот какие примеры можно привести:
- амперме́тр;
- омме́тр;
- альтме́тр;
- вольтме́тр;
- флюксме́тр.
Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно ставить ударение в слове "визвольний".
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.