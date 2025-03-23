Как поставить ударение в слове 'визвольний': будете удивлены

Ударение – это важная часть украинского языка, который может изменять значение слов. Неправильное подчеркивание может привести к недоразумениям и искажению содержания.

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Одним из таких слов, которое часто вызывает вопросы, является прилагательное "визвольний".

Значение слова "визвольний"

Слово "визвольний" означает "направленный на освобождение кого-то, чего-либо или освобождающий кого-то, что-то". Оно используется для описания действий, событий или процессов, связанных с борьбой за свободу и независимость.

Как правильно ставить ударение?

Согласно современным нормам украинского языка, правильное ударение на втором слоге - "визвóльний". Ударение на первом слоге - "ви́звольний" - ошибочно, отмечают в Telegram-канале "Correctarium - Украинский язык".

Как запомнить правильное ударение

Чтобы легче запомнить правильное ударение, можно использовать ассоциации с другими словами, которые имеют похожую структуру и ударение на втором слоге: безвóльний, бездóльний, контро́льний, фривóльний.

Важность правильного ударения

Правильный акцент слов – это признак грамотности и уважения к украинскому языку. Соблюдение норм ударения помогает избежать недоразумений и сделать речь более четкой и понятной.

Помните, что правильное ударение в слове "визвольний" – "визвóльний". Используйте это прилагательное правильно, чтобы ваша речь была грамотной и выразительной.

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