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Самый вкусный закусочный рулет из лаваша, с крабовой начинкой: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
93
Что завернуть в лаваш
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Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пиццы без теста, пирогов и булочек. Еще из него получится очень вкусная шаурма, салаты.

Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с крабовыми палочками и сыром.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр любой
  • зелень 
  • специи
  • чеснок
  • крабовые палочки
  • майонез
  • листья салата

Способ приготовления: 

1. Натрите крабовые палочки, добавьте тертый сыр, чеснок, зелень измельченную, перемешайте.

Крабовые палочки с сыром

2. Выложите начинку на лаваш, сверху листья салата и сверните, переложите в холодильник на 1-2 часа.

Приготовление блюда

Порежьте и подавайте!

Вкусная закуска из лаваша

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