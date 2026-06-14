Самый вкусный закусочный рулет из лаваша, с крабовой начинкой: готовится 10 минут
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Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пиццы без теста, пирогов и булочек. Еще из него получится очень вкусная шаурма, салаты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с крабовыми палочками и сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- зелень
- специи
- чеснок
- крабовые палочки
- майонез
- листья салата
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки, добавьте тертый сыр, чеснок, зелень измельченную, перемешайте.
2. Выложите начинку на лаваш, сверху листья салата и сверните, переложите в холодильник на 1-2 часа.
Порежьте и подавайте!
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